Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979124641.html
Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС
Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС - РИА Новости, 21.10.2024
Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС выявил радикальную поляризацию общества, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:40
2024-10-21T14:40
в мире
молдавия
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС выявил радикальную поляризацию общества, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский в своем Telegram-канале. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. "К сожалению, реализовался наихудший сценарий, о котором я и Intellect Group предупреждали последние 10 месяцев — радикальная поляризация общества. Политики использовали референдум, важный инструмент демократизации, в своих корыстных целях, что привело к опасной ситуации… Мы боимся войны слева или справа, но упускаем из виду главную опасность — некомпетентность лидеров, которые могут довести нас до внутреннего, более острого и опасного конфликта", - написал Лисневский. При этом он отметил, что речь идет не о процентах голосов. "Речь о том, что сегодня в обществе может вспыхнуть ненависть — между теми, кто покинул страну, и теми, кто остался, между столицей и регионами, между теми, кто голосовал за, против или воздержался. Мы забываем об уважении и праве каждого быть свободным в своем выборе. Политики, не признающие своих ошибок и продолжающие раскалывать общество, ведут нас к катастрофе", - подчеркнул политолог, отметив, что для спасения страны необходимо отказаться от тех, кто сеет ненависть и раздор. Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979105232.html
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979099470.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС

Политолог Лисневский: общество в Молдавии поляризовано по вопросу евроинтеграции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС выявил радикальную поляризацию общества, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский в своем Telegram-канале.
В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт
Вчера, 13:10
"К сожалению, реализовался наихудший сценарий, о котором я и Intellect Group предупреждали последние 10 месяцев — радикальная поляризация общества. Политики использовали референдум, важный инструмент демократизации, в своих корыстных целях, что привело к опасной ситуации… Мы боимся войны слева или справа, но упускаем из виду главную опасность — некомпетентность лидеров, которые могут довести нас до внутреннего, более острого и опасного конфликта", - написал Лисневский.
При этом он отметил, что речь идет не о процентах голосов. "Речь о том, что сегодня в обществе может вспыхнуть ненависть — между теми, кто покинул страну, и теми, кто остался, между столицей и регионами, между теми, кто голосовал за, против или воздержался. Мы забываем об уважении и праве каждого быть свободным в своем выборе. Политики, не признающие своих ошибок и продолжающие раскалывать общество, ведут нас к катастрофе", - подчеркнул политолог, отметив, что для спасения страны необходимо отказаться от тех, кто сеет ненависть и раздор.
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
Вчера, 12:32
 
В миреМолдавияЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала