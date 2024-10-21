https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979124641.html

Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС

Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС - РИА Новости, 21.10.2024

Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС выявил радикальную поляризацию общества, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:40

2024-10-21T14:40

2024-10-21T14:40

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС выявил радикальную поляризацию общества, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский в своем Telegram-канале. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. "К сожалению, реализовался наихудший сценарий, о котором я и Intellect Group предупреждали последние 10 месяцев — радикальная поляризация общества. Политики использовали референдум, важный инструмент демократизации, в своих корыстных целях, что привело к опасной ситуации… Мы боимся войны слева или справа, но упускаем из виду главную опасность — некомпетентность лидеров, которые могут довести нас до внутреннего, более острого и опасного конфликта", - написал Лисневский. При этом он отметил, что речь идет не о процентах голосов. "Речь о том, что сегодня в обществе может вспыхнуть ненависть — между теми, кто покинул страну, и теми, кто остался, между столицей и регионами, между теми, кто голосовал за, против или воздержался. Мы забываем об уважении и праве каждого быть свободным в своем выборе. Политики, не признающие своих ошибок и продолжающие раскалывать общество, ведут нас к катастрофе", - подчеркнул политолог, отметив, что для спасения страны необходимо отказаться от тех, кто сеет ненависть и раздор. Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979105232.html

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в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024