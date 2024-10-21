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В ЕС заявили о "вмешательстве" в выборы в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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14:32 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979122601.html
В ЕС заявили о "вмешательстве" в выборы в Молдавии
В ЕС заявили о "вмешательстве" в выборы в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
В ЕС заявили о "вмешательстве" в выборы в Молдавии
В Европейской комиссии внимательно следят за ходом голосования на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии, считают, что имело место... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:32
2024-10-21T14:32
в мире
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россия
гагаузия
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петер стано
дмитрий песков
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Европейской комиссии внимательно следят за ходом голосования на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии, считают, что имело место некое "вмешательство", и ждут официальных итогов, чтобы выступить с официальным заявлением, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. "Мы внимательно следили за ходом голосования на молдавских президентских выборах и референдуме. Это важный партнер Евросоюза", - заявил он, утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и якобы "запугивания со стороны России и ее прокси". По словам Стано, ЕС ждет окончательных результатов, а также выводов наблюдателей. "После этого последует наша официальная реакция", - сказал он. В Кремле ранее заявили, что Россия категорически отвергает обвинения во вмешательства в выборные процессы в Молдавии. В РФ отметил также, что оппозиционные силы в Молдавии были лишены возможности свободно вести избирательную кампанию в ходе электорального процесса в стране. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, темпы прироста голосов в пользу президента Майи Санду на выборах в Молдавии труднообъяснимы и вызывают много вопросов. Комментируя слова действующей главы Молдавии Санду о вмешательстве в выборы, Песков заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%). Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. В Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать президентские выборы, заявил позже в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. По его словам, выборы президента нельзя назвать демократическим процессом из-за массовых нарушений.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979056055.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, петер стано, дмитрий песков, евросоюз, наша партия, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Петер Стано, Дмитрий Песков, Евросоюз, Наша партия, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В ЕС заявили о "вмешательстве" в выборы в Молдавии

ЕС считает, что выборы в Молдавии прошли "в условиях беспрецедентного давления"

© AP Photo / Nicolae DumitracheИзбиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Европейской комиссии внимательно следят за ходом голосования на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии, считают, что имело место некое "вмешательство", и ждут официальных итогов, чтобы выступить с официальным заявлением, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Число голосов за евроинтеграцию Молдавии выросло после подсчета за границей
Вчера, 07:38
"Мы внимательно следили за ходом голосования на молдавских президентских выборах и референдуме. Это важный партнер Евросоюза", - заявил он, утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и якобы "запугивания со стороны России и ее прокси".
По словам Стано, ЕС ждет окончательных результатов, а также выводов наблюдателей. "После этого последует наша официальная реакция", - сказал он.
В Кремле ранее заявили, что Россия категорически отвергает обвинения во вмешательства в выборные процессы в Молдавии. В РФ отметил также, что оппозиционные силы в Молдавии были лишены возможности свободно вести избирательную кампанию в ходе электорального процесса в стране. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, темпы прироста голосов в пользу президента Майи Санду на выборах в Молдавии труднообъяснимы и вызывают много вопросов. Комментируя слова действующей главы Молдавии Санду о вмешательстве в выборы, Песков заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС
20 октября, 22:32
По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
В Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать президентские выборы, заявил позже в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. По его словам, выборы президента нельзя назвать демократическим процессом из-за массовых нарушений.
Митинг в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Брюсселе пока не ожидают протестов по итогам референдума в Молдавии
11 октября, 17:20
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуПетер СтаноДмитрий ПесковЕвросоюзНаша партияСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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