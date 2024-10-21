https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979107117.html

Выборы в Молдавии нельзя назвать демократическими, заявил Шор

Выборы в Молдавии нельзя назвать демократическими, заявил Шор - РИА Новости, 21.10.2024

Выборы в Молдавии нельзя назвать демократическими, заявил Шор

Прошедший накануне выборы президента Молдавии нельзя считать демократическими из-за большого количества нарушений, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:22

2024-10-21T13:22

2024-10-21T13:55

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Прошедший накануне выборы президента Молдавии нельзя считать демократическими из-за большого количества нарушений, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор."Нарушений было беспрецедентное количество и до выборов, и после. Это даже выборами назвать нельзя. В любом правовом государстве то, что произошло, не может быть признано демократическим процессом", - заявил Шор.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979100494.html

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