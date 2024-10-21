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Политолог рассказал о шансах Стояногло на победу во втором туре выборов - РИА Новости, 21.10.2024
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13:20 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979106720.html
Политолог рассказал о шансах Стояногло на победу во втором туре выборов
Политолог рассказал о шансах Стояногло на победу во втором туре выборов - РИА Новости, 21.10.2024
Политолог рассказал о шансах Стояногло на победу во втором туре выборов
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду показала свой максимум, и у ее главного соперника Александра Стояногло есть хорошие шансы на победу РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:20
2024-10-21T13:20
в мире
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гагаузия
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду показала свой максимум, и у ее главного соперника Александра Стояногло есть хорошие шансы на победу во втором туре, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. "На момент выборов социологи пророчили Стояногло не больше 13%. Но он показал отличный результат, тем самым собрав голоса протестного электората. Тут сыграл большую роль антирейтинг Майи Санду - единственное, в чем не ошиблись молдавские социологи, отмечая у Санду антирейтинг в 60%. И в целом мы убедились, что это правда. Если так, то уже во втором туре ей не откуда брать проценты. То есть в первом туре она показала свой максимум. Так что у господина Стояногло очень хорошие шансы", - сказала Кориненко. Он отметил, что эти шансы увеличатся, если другие соперники, в том числе лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый, призовут своих сторонников голосовать за Стояногло, а также если во втором туре развернется честная борьба. "Хотя маловероятно, что она будет честная, так как, чтобы победить во втором туре, Санду надо "идти по беспределу" – снимать Стояногло с выборов, найти какие-то другие ухищрения, потому что в честной борьбе ей никак не победить. Но будем надеяться на лучшее", - подчеркнул политолог. По предварительным данным после обработки 99,01% протоколов, по итогам первого тура выборов 20 октября лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй президентский срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Они проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, ренато усатый, ирина влах, наша партия, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Ренато Усатый, Ирина Влах, Наша партия, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Политолог рассказал о шансах Стояногло на победу во втором туре выборов

Политолог Кориненко: у Стояногло есть хорошие шансы на победу во втором туре

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду показала свой максимум, и у ее главного соперника Александра Стояногло есть хорошие шансы на победу во втором туре, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
"На момент выборов социологи пророчили Стояногло не больше 13%. Но он показал отличный результат, тем самым собрав голоса протестного электората. Тут сыграл большую роль антирейтинг Майи Санду - единственное, в чем не ошиблись молдавские социологи, отмечая у Санду антирейтинг в 60%. И в целом мы убедились, что это правда. Если так, то уже во втором туре ей не откуда брать проценты. То есть в первом туре она показала свой максимум. Так что у господина Стояногло очень хорошие шансы", - сказала Кориненко.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Шор уверен в победе оппозиции во втором туре выборов в Молдавии
Вчера, 10:58
Он отметил, что эти шансы увеличатся, если другие соперники, в том числе лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый, призовут своих сторонников голосовать за Стояногло, а также если во втором туре развернется честная борьба. "Хотя маловероятно, что она будет честная, так как, чтобы победить во втором туре, Санду надо "идти по беспределу" – снимать Стояногло с выборов, найти какие-то другие ухищрения, потому что в честной борьбе ей никак не победить. Но будем надеяться на лучшее", - подчеркнул политолог.
По предварительным данным после обработки 99,01% протоколов, по итогам первого тура выборов 20 октября лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй президентский срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Они проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре
20 октября, 23:49
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуРенато УсатыйИрина ВлахНаша партияЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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