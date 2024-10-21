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Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума - РИА Новости, 21.10.2024
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12:55 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979102221.html
Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума
Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума - РИА Новости, 21.10.2024
Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума
Экс-министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, который добился для страны статуса кандидата на вступление в ЕС, назвал итоги еврореферендума "победой на... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:55
2024-10-21T12:55
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, который добился для страны статуса кандидата на вступление в ЕС, назвал итоги еврореферендума "победой на грани". На прошедшем 20 октября референдума гражданам Молдавии нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК после обработки 99% протоколов с участков, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. "Даже победа на грани все равно остается победой. В демократических странах проигравшие принимают результат... Каждая сторона извлекает уроки из этого процесса", - написал Попеску на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Европа "не просто мечта, а общий проект", поэтому граждане республики должны "укреплять место Молдавии в Европе". Попеску отметил, что Швеция вступила в ЕС в 1994 году с 52% голосов "за", а Великобритания вышла из него в 2016 году с таким же процентом. "И эти страны уважали волю своих граждан", - подчеркнул экс-глава молдавского МИД. Идея еврореферендума в Молдавии подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиции власти.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, молдавия, россия, европа, нику попеску, евросоюз, facebook, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Нику Попеску, Евросоюз, Facebook, Выборы в Молдавии — 2024
Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума

Экс-глава МИД Молдавии Попеску назвал итоги еврореферендума победой на грани

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, который добился для страны статуса кандидата на вступление в ЕС, назвал итоги еврореферендума "победой на грани".
На прошедшем 20 октября референдума гражданам Молдавии нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК после обработки 99% протоколов с участков, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
"Даже победа на грани все равно остается победой. В демократических странах проигравшие принимают результат... Каждая сторона извлекает уроки из этого процесса", - написал Попеску на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Европа "не просто мечта, а общий проект", поэтому граждане республики должны "укреплять место Молдавии в Европе". Попеску отметил, что Швеция вступила в ЕС в 1994 году с 52% голосов "за", а Великобритания вышла из него в 2016 году с таким же процентом. "И эти страны уважали волю своих граждан", - подчеркнул экс-глава молдавского МИД.
Идея еврореферендума в Молдавии подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиции власти.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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В миреМолдавияРоссияЕвропаНику ПопескуЕвросоюзFacebookВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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