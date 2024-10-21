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Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума

Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума - РИА Новости, 21.10.2024

Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума

Экс-министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, который добился для страны статуса кандидата на вступление в ЕС, назвал итоги еврореферендума "победой на... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:55

2024-10-21T12:55

2024-10-21T12:55

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, который добился для страны статуса кандидата на вступление в ЕС, назвал итоги еврореферендума "победой на грани". На прошедшем 20 октября референдума гражданам Молдавии нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК после обработки 99% протоколов с участков, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. "Даже победа на грани все равно остается победой. В демократических странах проигравшие принимают результат... Каждая сторона извлекает уроки из этого процесса", - написал Попеску на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Европа "не просто мечта, а общий проект", поэтому граждане республики должны "укреплять место Молдавии в Европе". Попеску отметил, что Швеция вступила в ЕС в 1994 году с 52% голосов "за", а Великобритания вышла из него в 2016 году с таким же процентом. "И эти страны уважали волю своих граждан", - подчеркнул экс-глава молдавского МИД. Идея еврореферендума в Молдавии подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиции власти.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html

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