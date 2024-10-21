https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979092253.html

Эксперт: выборы в Молдавии отодвинули отношения с Тирасполем на второй план

Эксперт: выборы в Молдавии отодвинули отношения с Тирасполем на второй план - РИА Новости, 21.10.2024

Эксперт: выборы в Молдавии отодвинули отношения с Тирасполем на второй план

Выборы в Молдавии отодвинули процесс приднестровского урегулирования и отношения с Тирасполем на второй план, заявил директор приднестровского бюро политических РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:55

2024-10-21T11:55

2024-10-21T11:55

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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Выборы в Молдавии отодвинули процесс приднестровского урегулирования и отношения с Тирасполем на второй план, заявил директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков. "Выборы президента - это первый акт спектакля под названием "избирательная кампания" в Республике Молдова. Надо помнить, что президент является главой парламентской республики. Так вот, выборы парламента, образование парламентского большинства и последующее формирование правительства является куда важным этапом с точки зрения прогнозирования ситуации в наших двусторонних отношениях между Кишиневом и Тирасполем", - сказал Широков в эфире телеканала "Первый Приднестровский". По его словам, получить окончательную концепцию в отношениях невозможно, пока не будет сформировано новое правительство. "Действующая власть, оппозиция, все политические силы, которые вовлечены в электоральный процесс в Молдавии, не будут сейчас думать о Приднестровье, о приднестровском урегулировании. Поскольку идет борьба за власть, за высокие кабинеты, за управление ресурсами. Поэтому все остальные вопросы отходят на второй план", - подчеркнул Широков. Поэтому какое стратегическое определение будет доступно только в 2025 году, добавил эксперт. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20240915/pmr-1972856828.html

https://ria.ru/20240831/moldavija-1969681651.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, евросоюз, снг