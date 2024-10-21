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Молдавскую оппозицию лишили права участвовать в выборах, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2024
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11:39 21.10.2024 (обновлено: 11:40 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979088595.html
Молдавскую оппозицию лишили права участвовать в выборах, заявили в Кремле
Молдавскую оппозицию лишили права участвовать в выборах, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2024
Молдавскую оппозицию лишили права участвовать в выборах, заявили в Кремле
Оппозиция в Молдавии была лишена возможности участвовать в избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:39
2024-10-21T11:40
выборы в молдавии — 2024
молдавия
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии была лишена возможности участвовать в избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, то есть заниматься электоральным процессом", - сказал Песков на брифинге.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что представители молдавской оппозиции преследовались, их "бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывались СМИ, блокировались интернет-ресурсы".
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выборы в молдавии — 2024, молдавия, дмитрий песков, россия, в мире
Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Молдавскую оппозицию лишили права участвовать в выборах, заявили в Кремле

Песков: молдавская оппозиция была лишена возможности участвовать в выборах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии была лишена возможности участвовать в избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, то есть заниматься электоральным процессом", - сказал Песков на брифинге.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что представители молдавской оппозиции преследовались, их "бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывались СМИ, блокировались интернет-ресурсы".
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Выборы в Молдавии — 2024МолдавияДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
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