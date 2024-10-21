https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979088595.html

Молдавскую оппозицию лишили права участвовать в выборах, заявили в Кремле

Молдавскую оппозицию лишили права участвовать в выборах, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2024

Молдавскую оппозицию лишили права участвовать в выборах, заявили в Кремле

Оппозиция в Молдавии была лишена возможности участвовать в избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:39

2024-10-21T11:39

2024-10-21T11:40

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии была лишена возможности участвовать в избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, то есть заниматься электоральным процессом", - сказал Песков на брифинге.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что представители молдавской оппозиции преследовались, их "бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывались СМИ, блокировались интернет-ресурсы".

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выборы в молдавии — 2024, молдавия, дмитрий песков, россия, в мире