ЦИК Молдавии объявил о втором туре выборов президента
Глава ЦИК: Молдавия выберет президента во II туре 3 ноября
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВыборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии
Выборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Второй тур выборов президента в Молдавии назначен на 3 ноября, сообщила журналистам глава ЦИК республики Анжела Караман.
"Предварительная информация показывает, что ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Это значит, что через две недели состоится второй тур. Данные носят предварительный характер, окончательные данные будут представлены после того, как ЦИК получит оригиналы протоколов с участков. Это должно произойти в течение 48 часов со дня выборов", - заявила Караман на брифинге.
По предварительным данным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата прошли во второй тур.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,7% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,4%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,5%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,22% и 2,9% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.