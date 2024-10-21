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В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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10:03 21.10.2024 (обновлено: 10:12 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979073724.html
В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии
В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии
Ситуация с резким изменением голосов за евроинтеграцию на референдуме в Молдавии - грубейшая подтасовка, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:03
2024-10-21T10:12
молдавия
госдума рф
алексей чепа
гагаузия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация с резким изменением голосов за евроинтеграцию на референдуме в Молдавии - грубейшая подтасовка, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 41,92% голосов."По ходу подсчёта голосов результаты складывались не в пользу людей, голосовавших за интеграцию в Европу. В конце мы видим, как стала меняться ситуация. Уже было понятно, что число проголосовавших за интеграцию в Европу меньше, но стали резко меняться результаты. Понятно, что это подтасовки, понятно, это грубейшая подтасовка. Причем мы видим, были и многочисленные нарушения и агитации в процессе и давление на избирателей", - сказал он РИА Новости.Депутат считает эти выборы беспрецедентными, которые "трудно назвать выборами"."Можно сказать, что мы видим, как голосовали в Гагаузии, где сложнее оказывать давление на ЦИК, на избирательных участках. Там 100-процентное голосование против. Мы видим, как голосовало Приднестровье. А то, что показывает сейчас официальная центральная избирательная комиссия - это фальшь и фальсификация", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241021/referendum-1979060384.html
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молдавия, госдума рф, алексей чепа, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Госдума РФ, Алексей Чепа, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии

В ГД назвали резкое изменение голосов на выборах в Молдавии подтасовкой

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация с резким изменением голосов за евроинтеграцию на референдуме в Молдавии - грубейшая подтасовка, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 41,92% голосов.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось
Вчера, 08:55
"По ходу подсчёта голосов результаты складывались не в пользу людей, голосовавших за интеграцию в Европу. В конце мы видим, как стала меняться ситуация. Уже было понятно, что число проголосовавших за интеграцию в Европу меньше, но стали резко меняться результаты. Понятно, что это подтасовки, понятно, это грубейшая подтасовка. Причем мы видим, были и многочисленные нарушения и агитации в процессе и давление на избирателей", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает эти выборы беспрецедентными, которые "трудно назвать выборами".
"Можно сказать, что мы видим, как голосовали в Гагаузии, где сложнее оказывать давление на ЦИК, на избирательных участках. Там 100-процентное голосование против. Мы видим, как голосовало Приднестровье. А то, что показывает сейчас официальная центральная избирательная комиссия - это фальшь и фальсификация", - добавил парламентарий.
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Выборы в Молдавии стали ударом по партии власти, считает политолог
Вчера, 10:03
 
МолдавияГосдума РФАлексей ЧепаГагаузияМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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