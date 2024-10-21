https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979073724.html

В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии

В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии

Ситуация с резким изменением голосов за евроинтеграцию на референдуме в Молдавии - грубейшая подтасовка, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:03

2024-10-21T10:03

2024-10-21T10:12

молдавия

госдума рф

алексей чепа

гагаузия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация с резким изменением голосов за евроинтеграцию на референдуме в Молдавии - грубейшая подтасовка, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 41,92% голосов."По ходу подсчёта голосов результаты складывались не в пользу людей, голосовавших за интеграцию в Европу. В конце мы видим, как стала меняться ситуация. Уже было понятно, что число проголосовавших за интеграцию в Европу меньше, но стали резко меняться результаты. Понятно, что это подтасовки, понятно, это грубейшая подтасовка. Причем мы видим, были и многочисленные нарушения и агитации в процессе и давление на избирателей", - сказал он РИА Новости.Депутат считает эти выборы беспрецедентными, которые "трудно назвать выборами"."Можно сказать, что мы видим, как голосовали в Гагаузии, где сложнее оказывать давление на ЦИК, на избирательных участках. Там 100-процентное голосование против. Мы видим, как голосовало Приднестровье. А то, что показывает сейчас официальная центральная избирательная комиссия - это фальшь и фальсификация", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20241021/referendum-1979060384.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979073553.html

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молдавия, госдума рф, алексей чепа, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024