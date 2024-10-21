В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии
В ГД назвали резкое изменение голосов на выборах в Молдавии подтасовкой
© AP Photo / Vadim GhirdaИзбирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация с резким изменением голосов за евроинтеграцию на референдуме в Молдавии - грубейшая подтасовка, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 41,92% голосов.
"По ходу подсчёта голосов результаты складывались не в пользу людей, голосовавших за интеграцию в Европу. В конце мы видим, как стала меняться ситуация. Уже было понятно, что число проголосовавших за интеграцию в Европу меньше, но стали резко меняться результаты. Понятно, что это подтасовки, понятно, это грубейшая подтасовка. Причем мы видим, были и многочисленные нарушения и агитации в процессе и давление на избирателей", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает эти выборы беспрецедентными, которые "трудно назвать выборами".
"Можно сказать, что мы видим, как голосовали в Гагаузии, где сложнее оказывать давление на ЦИК, на избирательных участках. Там 100-процентное голосование против. Мы видим, как голосовало Приднестровье. А то, что показывает сейчас официальная центральная избирательная комиссия - это фальшь и фальсификация", - добавил парламентарий.