https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979073553.html

Выборы в Молдавии стали ударом по партии власти, считает политолог

Выборы в Молдавии стали ударом по партии власти, считает политолог - РИА Новости, 21.10.2024

Выборы в Молдавии стали ударом по партии власти, считает политолог

Прошедшие накануне в Молдавии президентские выборы и референдум по вопросу евроинтеграции республики стали тяжелым ударом для партии власти во главе с... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:03

2024-10-21T10:03

2024-10-21T10:03

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выборы в молдавии — 2024

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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Прошедшие накануне в Молдавии президентские выборы и референдум по вопросу евроинтеграции республики стали тяжелым ударом для партии власти во главе с действующим президентом Майей Санду, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 41,92% голосов. "Выборы и референдум в Молдавии прошли в антидемократической обстановке, поэтому их результаты – большой удар для партии власти. Итоги выборов президента 20 октября в Молдавии, а также голосование по референдуму об изменениях в конституции для закрепления курса на евроинтеграцию стали тяжелым ударом для партии власти в Кишиневе", - сказал Сафонов. Он напомнил, что голосование прошло в обстановке сотен обысков в офисах и квартирах оппозиции, тотального запрета всех неугодных СМИ и интернет-ресурсов, задержаний и арестов оппозиционных политиков и активистов, изъятий отпечатанных по закону агитационных материалов. Более того, фактически было запрещено голосовать почти полумиллионной молдавской диаспоре в России. "Запад поставил задачу: коль скоро власти Молдавии задавили демократию к выборам, то победа должна была быть убедительной. Это не получилось, хотя ставка была сделана на голосование по почте и на тех граждан Молдавии, которые живут на Западе", - отметил депутат. По егог словам, в период с 21 октября по 3 ноября, когда состоится второй тур голосования, можно ждать любых сюрпризов. Главное – чтобы не произошли вооруженные провокации в зоне безопасности на Днестре, отметил Сафонов. "В том, что Майя Санду не проиграла 20-го, а также в том, что 50% за евроинтеграцию было натянуто на референдуме, во многом виновата сама оппозиция. Единого кандидата у них не было, а призыв части противников режима бойкотировать референдум вместо того, чтобы брать бюллетень и голосовать "против" западной кабалы, отнял массу голосов у них", - сказал Сафонов. В дальнейшем, добавил эксперт, многое будет зависеть от двух факторов. "Во-первых, смогут ли оппозиционеры скоординировать свои усилия перед вторым туром. Во-вторых, что посоветуют (причем настоятельно) лидерам Молдавии их западные и румынские кураторы: крушить до 3 ноября всё на своем пути к победе или же притвориться сдержанными респектабельными политиками, которые блюдут европейский "политес". В любом случае противникам националистического режима расслабляться рано. От тех, кто загнан в угол, ожидать можно всего", - подчеркнул Сафонов.

https://ria.ru/20241021/tsik-1979047493.html

https://ria.ru/20241021/referendum-1979060384.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, днестр, майя санду, выборы в молдавии — 2024