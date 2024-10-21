https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979056055.html

Число голосов за евроинтеграцию Молдавии выросло после подсчета за границей

Число голосов за евроинтеграцию Молдавии выросло после подсчета за границей - РИА Новости, 21.10.2024

Число голосов за евроинтеграцию Молдавии выросло после подсчета за границей

Ситуация с распределением голосов на референдуме о членстве Молдавии в ЕС резко изменилась после подсчета бюллетеней в Кишиневе и на зарубежных участках,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T07:38

2024-10-21T07:38

2024-10-21T08:45

в мире

молдавия

кишинев

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ситуация с распределением голосов на референдуме о членстве Молдавии в ЕС резко изменилась после подсчета бюллетеней в Кишиневе и на зарубежных участках, свидетельствуют данные ЦИК. Около 1:30 Центризбирком приводил данные после обработки 91,08% протоколов: за евроинтеграцию на этом этапе высказались 46,46% избирателей, против — 53,54%. В течение ночи данные ЦИК обновлялись медленно, последними обрабатывались протоколы из Кишинева, а также с зарубежных участков. В 6:15 число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило количество противников — 721 760 против 721 672, однако в процентном соотношении разделилось ровно пополам — по 50%. Были обработаны 97,66% протоколов, в том числе все на территории самой Молдавии, включая Кишинев. К 6:50 проверили 97,84% бюллетеней. Согласно ЦИК, за евроинтеграцию выступили 49,95% (723 967 человек), против — 50,05% (725 538 человек). Избиркому осталось обработать данные с зарубежных участков — сейчас готовы 183 протокола из 231. Согласно статистике отдельно по участкам за пределами Молдавии, евроинтеграцию поддерживают 77,91% (152 837 человек), против выступают 22,09% (43 324 человека). В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии — после обработки всех бюллетеней — 94,84% людей проголосовали против интеграции республики в ЕС, поддержали ее лишь 5,16%.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979053220.html

https://ria.ru/20241020/dodon-1978990425.html

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в мире, молдавия, кишинев, евросоюз, выборы в молдавии — 2024