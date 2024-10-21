https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979053220.html

Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии сравнялось

Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии сравнялось - РИА Новости, 21.10.2024

Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии сравнялось

Число проголосовавших на референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз "за" и "против" в процентном соотношении сравнялось и разделилось ровно пополам —... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T06:20

2024-10-21T06:20

2024-10-21T07:47

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майя санду

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число проголосовавших на референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз "за" и "против" в процентном соотношении сравнялось и разделилось ровно пополам — 50,00%, при этом голосов "за" на 88 больше, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 97,66% протоколов.Согласно подсчету ЦИК, поддержали идею вступления страны в ЕС 721 760 избирателей, против — 721 672.При этом первые итоги демонстрировали победу противников интеграции: изначально соотношение голосов разделилось в отношении 58,09% "против" и 41,3% "за". Около 1.30 (совпадает с мск) после обработки 91,08% протоколов ЦИК Молдавии приводил следующие данные: за евроинтеграцию страны высказались 46,46% избирателей, против — 53,54%.Ситуация с распределением голосов резко изменилась после подсчета бюллетеней в Кишиневе и на зарубежных участках. Избиркому осталось обработать данные только с зарубежных участков — сейчас готовы 183 протокола из 231. Согласно статистике отдельно по участкам за пределами Молдавии, евроинтеграцию поддерживают 77,91% (152 837 человек), против выступают 22,09% (43 324 человека).В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Одновременно граждане Молдавии избирали президента. После обработки 95% протоколов лидирует баллотирующаяся на второй срок действующий президент Майя Санду, которая набирает 39,79% голосов. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло — с 27,63%.Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21:00 (совпадает с мск).При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.

https://ria.ru/20241021/tsik-1979047493.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979045557.html

https://ria.ru/20241021/sandu-1979044371.html

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в мире, молдавия, евросоюз, майя санду, выборы в молдавии — 2024