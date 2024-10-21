https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979045557.html

Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум "разгромом власти"

Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум "разгромом власти" - РИА Новости, 21.10.2024

Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум "разгромом власти"

Председатель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что предварительные итоги выборов президента Молдавии и еврореферендума стали разгромом для власти. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T01:36

2024-10-21T01:36

2024-10-21T01:53

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илан шор

майя санду

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Председатель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что предварительные итоги выборов президента Молдавии и еврореферендума стали разгромом для власти.По предварительным данным Центризбиркома после обработки 90% протоколов с избирательных участков, баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду набирает 37,87%, экс-генпрокурор Александр Стояногло - 28,77%. По предварительным данным ЦИК, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 53,73% избирателей, за - 46,27%."Это разгром. Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском. Все понимают, что сейчас ты изо всех сил пытаешься украсть голоса", - написал Шор в своем Telegram-канале.По его словам, Санду не сможет убедить народ в обратном.При этом Санду на брифинге заявила, что демократия в Молдавии подверглась атаке, поскольку некие ОПГ при участии иностранных сил якобы купили 300 тысяч голосов молдавских граждан.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20241021/sandu-1979044371.html

https://ria.ru/20241021/tsik-1979044132.html

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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024