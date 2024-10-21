Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум "разгромом власти"
"Разгром власти". Молдавская оппозиция прокомментировала выборы и референдум
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Председатель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что предварительные итоги выборов президента Молдавии и еврореферендума стали разгромом для власти.
По предварительным данным Центризбиркома после обработки 90% протоколов с избирательных участков, баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду набирает 37,87%, экс-генпрокурор Александр Стояногло - 28,77%. По предварительным данным ЦИК, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 53,73% избирателей, за - 46,27%.
"Это разгром. Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском. Все понимают, что сейчас ты изо всех сил пытаешься украсть голоса", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, Санду не сможет убедить народ в обратном.
При этом Санду на брифинге заявила, что демократия в Молдавии подверглась атаке, поскольку некие ОПГ при участии иностранных сил якобы купили 300 тысяч голосов молдавских граждан.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск).