https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979044229.html
Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 37,88%
Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 37,88% - РИА Новости, 21.10.2024
Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 37,88%
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 37,88%, сообщает Центральная избирательная комиссия после... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:18
2024-10-21T01:18
2024-10-21T01:18
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 37,88%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки более 90% протоколов с избирательных участков. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло с 28,77%. К 01.13 (совпадает с мск) ЦИК обработал 90,40% протоколов с избирательных участков. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241021/tsik-1979042821.html
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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 37,88%
ЦИК Молдавии: Санду стала лидером на выборах главы страны с 37,88%
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 37,88%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки более 90% протоколов с избирательных участков.
На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло с 28,77%.
К 01.13 (совпадает с мск) ЦИК обработал 90,40% протоколов с избирательных участков.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.
Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.