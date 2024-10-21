https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979044229.html

Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 37,88%

Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 37,88% - РИА Новости, 21.10.2024

Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 37,88%

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 37,88%, сообщает Центральная избирательная комиссия после... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T01:18

2024-10-21T01:18

2024-10-21T01:18

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майя санду

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 37,88%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки более 90% протоколов с избирательных участков. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло с 28,77%. К 01.13 (совпадает с мск) ЦИК обработал 90,40% протоколов с избирательных участков. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241021/tsik-1979042821.html

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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024