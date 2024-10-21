https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979041848.html
В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК
В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК - РИА Новости, 21.10.2024
В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК
На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 54,95% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:28
2024-10-21T00:28
2024-10-21T00:28
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евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 54,95% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 81,5% протоколов. Поддержали идею вступления в ЕС 45,01% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241020/vybory-1979038738.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК
ЦИК Молдавии: более половины населения против вступления страны в ЕС
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 54,95% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 81,5% протоколов.
Поддержали идею вступления в ЕС 45,01% избирателей.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.