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В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК - РИА Новости, 21.10.2024
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00:28 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979041848.html
В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК
В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК - РИА Новости, 21.10.2024
В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК
На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 54,95% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:28
2024-10-21T00:28
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евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 54,95% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 81,5% протоколов. Поддержали идею вступления в ЕС 45,01% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
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в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК

ЦИК Молдавии: более половины населения против вступления страны в ЕС

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 54,95% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 81,5% протоколов.
Поддержали идею вступления в ЕС 45,01% избирателей.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре
Вчера, 23:49
 
В миреМолдавияЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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