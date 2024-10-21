https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979041848.html

В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК

В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК - РИА Новости, 21.10.2024

В Молдавии более 54% граждан против вступления в ЕС, сообщил ЦИК

На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 54,95% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:28

2024-10-21T00:28

2024-10-21T00:28

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евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 54,95% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 81,5% протоколов. Поддержали идею вступления в ЕС 45,01% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241020/vybory-1979038738.html

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в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024