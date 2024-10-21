https://ria.ru/20241021/moldavija-1979127279.html

Жители Молдавии устали от нынешних властей, заявили в оппозиции

Жители Молдавии устали от нынешних властей, заявили в оппозиции - РИА Новости, 21.10.2024

Жители Молдавии устали от нынешних властей, заявили в оппозиции

Итоги выборов президента Молдавии и референдума об изменении конституции ради евроинтеграции показали, насколько граждане устали от чинимого властями... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:54

2024-10-21T14:54

2024-10-21T14:58

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снг

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Итоги выборов президента Молдавии и референдума об изменении конституции ради евроинтеграции показали, насколько граждане устали от чинимого властями беспредела, заявил в понедельник лидер оппозиционной в стране партии "Шанс" Алексей Лунгу. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. "Наш народ устал от беспредела Санду-ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и вчера это стало ясно всему миру. Второй тур — это маркер негодования молдаван. Его не смогли скрыть ни колоссальный административный ресурс, ни тотальная зачистка всех политических конкурентов, ни купленные СМИ, ни даже масштабнейшая агитация на народные деньги", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Полным провалом действующих властей он считает и результаты референдума. "Если посмотреть на явку, станет ясно, что до избирательных участков дошли чуть больше полутора миллионов человек, а значит — в сухом остатке за Санду отдали свои голоса 19% населения, а "за" евроинтеграцию высказалась лишь четверть", - пояснил Лунгу. Он отметил, что ситуация по референдуму переломилась под утро, после подсчета бюллетеней за рубежом. "Как считали голоса — тоже большой вопрос. Как и то, как можно было наплевать на полмиллиона молдаван в России, предоставив им лишь два избирательных участка?" - указал Лунгу. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71% молдаван.

https://ria.ru/20241021/gruziya-1979118851.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979124641.html

https://ria.ru/20241021/sandu-1979125259.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024