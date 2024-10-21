Рейтинг@Mail.ru
Санду в случае победы на выборах начнет расстреливать неугодных, заявил Шор - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 21.10.2024 (обновлено: 14:00 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979115594.html
Санду в случае победы на выборах начнет расстреливать неугодных, заявил Шор
Санду в случае победы на выборах начнет расстреливать неугодных, заявил Шор - РИА Новости, 21.10.2024
Санду в случае победы на выборах начнет расстреливать неугодных, заявил Шор
Если Майя Санду победит на выборах президента в Молдавии, то уже на следующий день во имя ЕС она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:59
2024-10-21T14:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
майя санду
илан шор
ренато усатый
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949103101_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_7da1a30e7782390cbcf617dbefa27761.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Если Майя Санду победит на выборах президента в Молдавии, то уже на следующий день во имя ЕС она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не нравится, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Если Майя победит, уже на следующий день во имя Евросоюза она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не нравится. Будет отбирать пенсии, "кошмарить" бизнес, одним словом, лишать Молдову будущего. Если же Санду проиграет, у страны снова появится шанс на спасение", - заявил Шор. Он отметил, что готов рассмотреть предложение для объединения оппозиции во втором туре президентских выборов. "Мы понимаем, как важно для оппозиции объединиться. И открыты к общению. Сейчас на кону — сохранение страны и жизни наших граждан", - подчеркнул Шор. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%). Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979100494.html
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979099470.html
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979105232.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949103101_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d76f556495817752ab9b468b753c61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, илан шор, ренато усатый, евросоюз, наша партия, снг
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Илан Шор, Ренато Усатый, Евросоюз, Наша партия, СНГ
Санду в случае победы на выборах начнет расстреливать неугодных, заявил Шор

Илан Шор: Санду в случае победы на выборах будет сажать в тюрьмы неугодных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Если Майя Санду победит на выборах президента в Молдавии, то уже на следующий день во имя ЕС она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не нравится, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Если Майя победит, уже на следующий день во имя Евросоюза она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не нравится. Будет отбирать пенсии, "кошмарить" бизнес, одним словом, лишать Молдову будущего. Если же Санду проиграет, у страны снова появится шанс на спасение", - заявил Шор.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Эксперт оценил шансы Стояногло на победу на выборах президента Молдавии
Вчера, 12:42
Он отметил, что готов рассмотреть предложение для объединения оппозиции во втором туре президентских выборов.
"Мы понимаем, как важно для оппозиции объединиться. И открыты к общению. Сейчас на кону — сохранение страны и жизни наших граждан", - подчеркнул Шор.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
Вчера, 12:32
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт
Вчера, 13:10
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуИлан ШорРенато УсатыйЕвросоюзНаша партияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала