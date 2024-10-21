Санду в случае победы на выборах начнет расстреливать неугодных, заявил Шор
Илан Шор: Санду в случае победы на выборах будет сажать в тюрьмы неугодных
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Если Майя Санду победит на выборах президента в Молдавии, то уже на следующий день во имя ЕС она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не нравится, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Если Майя победит, уже на следующий день во имя Евросоюза она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не нравится. Будет отбирать пенсии, "кошмарить" бизнес, одним словом, лишать Молдову будущего. Если же Санду проиграет, у страны снова появится шанс на спасение", - заявил Шор.
Он отметил, что готов рассмотреть предложение для объединения оппозиции во втором туре президентских выборов.
"Мы понимаем, как важно для оппозиции объединиться. И открыты к общению. Сейчас на кону — сохранение страны и жизни наших граждан", - подчеркнул Шор.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).