В Молдавии нет органа, где можно было бы опротестовать выборы, заявил Шор
Шор: в Молдавии нет органа, где можно было бы опротестовать выборы президента
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. В Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать президентские выборы, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"К сожалению, в Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать все это безобразие. А примеров нарушений - масса", - заявил Шор.
По его словам, к нарушениям можно отнести флаги ЕС, которые висели на многих избирательных участках вместе с государственными, а также совершенно аномальный рост доли голосов сторонников евроинтеграции в последние часы подсчета бюллетеней.
"В Европе и в стране люди то и дело заявляли, что за них уже где-то кто-то проголосовал. На ряде участков не было наблюдателей и многое, многое другое. В любом случае ждем окончательных результатов и примем решение о дальнейших действиях", - подчеркнул политик.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).