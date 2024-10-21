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В Молдавии нет органа, где можно было бы опротестовать выборы, заявил Шор - РИА Новости, 21.10.2024
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13:38 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979110469.html
В Молдавии нет органа, где можно было бы опротестовать выборы, заявил Шор
В Молдавии нет органа, где можно было бы опротестовать выборы, заявил Шор - РИА Новости, 21.10.2024
В Молдавии нет органа, где можно было бы опротестовать выборы, заявил Шор
В Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать президентские выборы, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:38
2024-10-21T13:38
в мире
молдавия
гагаузия
россия
илан шор
майя санду
ренато усатый
евросоюз
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. В Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать президентские выборы, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "К сожалению, в Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать все это безобразие. А примеров нарушений - масса", - заявил Шор. По его словам, к нарушениям можно отнести флаги ЕС, которые висели на многих избирательных участках вместе с государственными, а также совершенно аномальный рост доли голосов сторонников евроинтеграции в последние часы подсчета бюллетеней. "В Европе и в стране люди то и дело заявляли, что за них уже где-то кто-то проголосовал. На ряде участков не было наблюдателей и многое, многое другое. В любом случае ждем окончательных результатов и примем решение о дальнейших действиях", - подчеркнул политик. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%). Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979105232.html
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979102221.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, илан шор, майя санду, ренато усатый, евросоюз, наша партия, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Ренато Усатый, Евросоюз, Наша партия, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии нет органа, где можно было бы опротестовать выборы, заявил Шор

Шор: в Молдавии нет органа, где можно было бы опротестовать выборы президента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. В Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать президентские выборы, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"К сожалению, в Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать все это безобразие. А примеров нарушений - масса", - заявил Шор.
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт
Вчера, 13:10
По его словам, к нарушениям можно отнести флаги ЕС, которые висели на многих избирательных участках вместе с государственными, а также совершенно аномальный рост доли голосов сторонников евроинтеграции в последние часы подсчета бюллетеней.
Европе и в стране люди то и дело заявляли, что за них уже где-то кто-то проголосовал. На ряде участков не было наблюдателей и многое, многое другое. В любом случае ждем окончательных результатов и примем решение о дальнейших действиях", - подчеркнул политик.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума
Вчера, 12:55
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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Вчера, 12:40
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияИлан ШорМайя СандуРенато УсатыйЕвросоюзНаша партияСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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