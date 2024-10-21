Рейтинг@Mail.ru
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979105232.html
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт - РИА Новости, 21.10.2024
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС был сфальсифицирован на зарубежных избирательных участках, считает доцент Финансового университета при правительстве... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:10
2024-10-21T13:10
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089736_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_d140ba1f2ccc64ea9944e1d2437fbfa6.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС был сфальсифицирован на зарубежных избирательных участках, считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. После полуночи ЦИК Молдавии после обработки 91,08% протоколов сообщил, против евроинтеграции проголосовали 53,54%, за - 46,46% избирателей. Однако к утру число сторонников евроинтеграции очень быстро выросло, в процентом соотношении голоса разделились пополам. После обработки 99,01% протоколов ЦИК сообщил, что за вступление в ЕС проголосовало 50,29% молдаван. "На мой взгляд, референдум о внесении изменений в конституцию был сфальсифицирован. Даже при том, что многие предпочитали не брать бюллетени и саботировать референдум, число проголосовавших наверняка было больше. На зарубежных участках у команды (президента Майи) Санду были полностью развязаны руки, и проконтролировать достоверность голосования диаспоры невозможно. Тем не менее, косвенные свидетельства говорят о том, что их число, а соответственно и число голосов, поданных "за" на референдуме, сильно преувеличено", - сказал РИА Новости Шорников. Эксперт добавил, что голосование зарубежной диаспоры было сфабриковано за счет неконтролируемого вброса, поскольку за рубеж было направлено в три раза больше бюллетеней, чем это могло потребоваться. "Тем не менее, даже такое голосование показало, что идея европейской интеграции серьезно переосмысливается и диаспорой. Если принять официальные данные, то каждый пятый избиратель в Европе проголосовал против евроинтеграции", - отметил Шорников. Эксперт назвал это тенденцией, которая будет быстро укрепляться. Он также отметил, что итог президентских выборов в реальности не привел к победе Санду, которая лидирует в первом туре с 42,21%, и ей нужно будет принять участие во втором туре голосования, несмотря на все ресурсы, задействованные ее командой. "Если не смотреть на цифры, а только на главный итог выборов – Майя Санду не победила в первом туре, и ей придется встретиться во втором туре с Александром Стояногло, то этот результат вполне соответствует настроениям молдавских граждан. У Майи Санду еще сохраняется поддержка в радикальной части молдавского общества, и это позволило ей показать лучший результат", - пояснил эксперт. Эксперт отметил, что команда Санду по максимуму использовала административный ресурс, доминирование в СМИ и запугивание оппонентов. Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979099470.html
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979100494.html
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979084597.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089736_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_135e8fd557e3b87c9d6876d8cfefeba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт

Эксперт: референдум о вступлении Молдавии в ЕС был сфальсифицирован за рубежом

© AP Photo / Nicolae DumitracheИзбиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС был сфальсифицирован на зарубежных избирательных участках, считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
После полуночи ЦИК Молдавии после обработки 91,08% протоколов сообщил, против евроинтеграции проголосовали 53,54%, за - 46,46% избирателей. Однако к утру число сторонников евроинтеграции очень быстро выросло, в процентом соотношении голоса разделились пополам. После обработки 99,01% протоколов ЦИК сообщил, что за вступление в ЕС проголосовало 50,29% молдаван.
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
Вчера, 12:32
"На мой взгляд, референдум о внесении изменений в конституцию был сфальсифицирован. Даже при том, что многие предпочитали не брать бюллетени и саботировать референдум, число проголосовавших наверняка было больше. На зарубежных участках у команды (президента Майи) Санду были полностью развязаны руки, и проконтролировать достоверность голосования диаспоры невозможно. Тем не менее, косвенные свидетельства говорят о том, что их число, а соответственно и число голосов, поданных "за" на референдуме, сильно преувеличено", - сказал РИА Новости Шорников.
Эксперт добавил, что голосование зарубежной диаспоры было сфабриковано за счет неконтролируемого вброса, поскольку за рубеж было направлено в три раза больше бюллетеней, чем это могло потребоваться.
"Тем не менее, даже такое голосование показало, что идея европейской интеграции серьезно переосмысливается и диаспорой. Если принять официальные данные, то каждый пятый избиратель в Европе проголосовал против евроинтеграции", - отметил Шорников.
Эксперт назвал это тенденцией, которая будет быстро укрепляться.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Эксперт оценил шансы Стояногло на победу на выборах президента Молдавии
Вчера, 12:42
Он также отметил, что итог президентских выборов в реальности не привел к победе Санду, которая лидирует в первом туре с 42,21%, и ей нужно будет принять участие во втором туре голосования, несмотря на все ресурсы, задействованные ее командой.
"Если не смотреть на цифры, а только на главный итог выборов – Майя Санду не победила в первом туре, и ей придется встретиться во втором туре с Александром Стояногло, то этот результат вполне соответствует настроениям молдавских граждан. У Майи Санду еще сохраняется поддержка в радикальной части молдавского общества, и это позволило ей показать лучший результат", - пояснил эксперт.
Эксперт отметил, что команда Санду по максимуму использовала административный ресурс, доминирование в СМИ и запугивание оппонентов.
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Госдуме назвали референдум в Молдавии недемократичным
Вчера, 11:24
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала