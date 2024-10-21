https://ria.ru/20241021/moldavija-1979105232.html
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт - РИА Новости, 21.10.2024
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС был сфальсифицирован на зарубежных избирательных участках, считает доцент Финансового университета при правительстве... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:10
2024-10-21T13:10
2024-10-21T13:10
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евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС был сфальсифицирован на зарубежных избирательных участках, считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. После полуночи ЦИК Молдавии после обработки 91,08% протоколов сообщил, против евроинтеграции проголосовали 53,54%, за - 46,46% избирателей. Однако к утру число сторонников евроинтеграции очень быстро выросло, в процентом соотношении голоса разделились пополам. После обработки 99,01% протоколов ЦИК сообщил, что за вступление в ЕС проголосовало 50,29% молдаван. "На мой взгляд, референдум о внесении изменений в конституцию был сфальсифицирован. Даже при том, что многие предпочитали не брать бюллетени и саботировать референдум, число проголосовавших наверняка было больше. На зарубежных участках у команды (президента Майи) Санду были полностью развязаны руки, и проконтролировать достоверность голосования диаспоры невозможно. Тем не менее, косвенные свидетельства говорят о том, что их число, а соответственно и число голосов, поданных "за" на референдуме, сильно преувеличено", - сказал РИА Новости Шорников. Эксперт добавил, что голосование зарубежной диаспоры было сфабриковано за счет неконтролируемого вброса, поскольку за рубеж было направлено в три раза больше бюллетеней, чем это могло потребоваться. "Тем не менее, даже такое голосование показало, что идея европейской интеграции серьезно переосмысливается и диаспорой. Если принять официальные данные, то каждый пятый избиратель в Европе проголосовал против евроинтеграции", - отметил Шорников. Эксперт назвал это тенденцией, которая будет быстро укрепляться. Он также отметил, что итог президентских выборов в реальности не привел к победе Санду, которая лидирует в первом туре с 42,21%, и ей нужно будет принять участие во втором туре голосования, несмотря на все ресурсы, задействованные ее командой. "Если не смотреть на цифры, а только на главный итог выборов – Майя Санду не победила в первом туре, и ей придется встретиться во втором туре с Александром Стояногло, то этот результат вполне соответствует настроениям молдавских граждан. У Майи Санду еще сохраняется поддержка в радикальной части молдавского общества, и это позволило ей показать лучший результат", - пояснил эксперт. Эксперт отметил, что команда Санду по максимуму использовала административный ресурс, доминирование в СМИ и запугивание оппонентов. Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979099470.html
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979100494.html
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в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сфальсифицировали, считает эксперт
Эксперт: референдум о вступлении Молдавии в ЕС был сфальсифицирован за рубежом
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС был сфальсифицирован на зарубежных избирательных участках, считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
После полуночи ЦИК Молдавии после обработки 91,08% протоколов сообщил, против евроинтеграции проголосовали 53,54%, за - 46,46% избирателей. Однако к утру число сторонников евроинтеграции очень быстро выросло, в процентом соотношении голоса разделились пополам. После обработки 99,01% протоколов ЦИК сообщил, что за вступление в ЕС проголосовало 50,29% молдаван.
"На мой взгляд, референдум о внесении изменений в конституцию был сфальсифицирован. Даже при том, что многие предпочитали не брать бюллетени и саботировать референдум, число проголосовавших наверняка было больше. На зарубежных участках у команды (президента Майи) Санду
были полностью развязаны руки, и проконтролировать достоверность голосования диаспоры невозможно. Тем не менее, косвенные свидетельства говорят о том, что их число, а соответственно и число голосов, поданных "за" на референдуме, сильно преувеличено", - сказал РИА Новости Шорников.
Эксперт добавил, что голосование зарубежной диаспоры было сфабриковано за счет неконтролируемого вброса, поскольку за рубеж было направлено в три раза больше бюллетеней, чем это могло потребоваться.
"Тем не менее, даже такое голосование показало, что идея европейской интеграции серьезно переосмысливается и диаспорой. Если принять официальные данные, то каждый пятый избиратель в Европе
проголосовал против евроинтеграции", - отметил Шорников.
Эксперт назвал это тенденцией, которая будет быстро укрепляться.
Он также отметил, что итог президентских выборов в реальности не привел к победе Санду, которая лидирует в первом туре с 42,21%, и ей нужно будет принять участие во втором туре голосования, несмотря на все ресурсы, задействованные ее командой.
"Если не смотреть на цифры, а только на главный итог выборов – Майя Санду не победила в первом туре, и ей придется встретиться во втором туре с Александром Стояногло, то этот результат вполне соответствует настроениям молдавских граждан. У Майи Санду еще сохраняется поддержка в радикальной части молдавского общества, и это позволило ей показать лучший результат", - пояснил эксперт.
Эксперт отметил, что команда Санду по максимуму использовала административный ресурс, доминирование в СМИ и запугивание оппонентов.
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.