https://ria.ru/20241021/moldavija-1979100162.html

В Молдавии оппозицию призвали объединиться, чтобы Санду не победила

В Молдавии оппозицию призвали объединиться, чтобы Санду не победила - РИА Новости, 21.10.2024

В Молдавии оппозицию призвали объединиться, чтобы Санду не победила

Все оппозиционные силы в Молдавии должны объединиться, чтобы баллотирующаяся на второй срок Майя Санду не смогла победить на выборах президента, считает депутат РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:40

2024-10-21T12:40

2024-10-21T12:40

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Все оппозиционные силы в Молдавии должны объединиться, чтобы баллотирующаяся на второй срок Майя Санду не смогла победить на выборах президента, считает депутат парламента Ирина Лозован. "Что касается президентских выборов, я возлагаю на них большие надежды. Уже очевидно, что второй тур будет. Все представители оппозиции должны объединиться в этой решающей битве и свергнуть евромарионетку Санду с поста лидера нашей республики. Молдова достойна лучшего будущего, мы не можем позволить продать нашу страну Брюсселю. Вместе отстоим наше отечество и выберем своего кандидата. "Нет" Майе Санду", - написала Лозован в своем Telegram-канале. Она выразила уверенность, что правящая партия "Действие и солидарность" пыталась повлиять на результаты голосования. "Процентные качели, связанные с обработкой бюллетеней с зарубежных участков, говорит об одном: ПДС всеми силами старались фальсифицировать итоги голосования. Что так будет, мы понимали. Именно поэтому так не хотела наша власть открывать участки в России и дала разрешение голосовать даже по почте проживающим в США и Канаде", - добавила Лозован. По ее словам, первые итоги референдума и президентских выборов, говорят о том, что власти все же не смогли одержать безоговорочную победу. Это можно считать провалом для властей, поскольку внутри страны большинство жителей отказались поддержать референдум. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ИЦК, после обработки 99,01% протоколов с участков, "за" референдум высказались 50,29% населения, "против" - 49,71%. По предварительным данным, составленным после обработки 98,87% протоколов с избирательных участков, на выборах президента лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,18% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,17%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,76% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,21% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%). Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/sanda-1979058141.html

https://ria.ru/20241020/es-1978961999.html

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