Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция
"Победа": граждане Молдавии проголосовали за сохранение суверенитета страны
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии проголосовали за развитие и сохранение суверенитета страны, сообщили в оппозиционном блоке "Победа".
Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября.
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"Избирательные участки в Молдове и большинство участков в других странах завершили работу. Люди проголосовали за будущее Молдовы, ее развитие и сохранение суверенитета. И сейчас граждане ждут профессионализма и честности, объективности и открытости от работников избирательных комиссий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
В политформировании отметили, что на выборах было зафиксировано много нарушений. "Мы все знаем, на что способен режим Санду-ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Понимаем, что многие рядовые сотрудники избиркома могли подвергаться давлению, запугиванию со стороны действующей власти. Иначе как объяснить многочисленные нарушения, допущенные сегодня на участках?" - подчеркивается в сообщении.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.