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Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция - РИА Новости, 21.10.2024
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00:32 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979042017.html
Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция
Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция - РИА Новости, 21.10.2024
Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция
Граждане Молдавии проголосовали за развитие и сохранение суверенитета страны, сообщили в оппозиционном блоке "Победа". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:32
2024-10-21T00:32
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молдавия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии проголосовали за развитие и сохранение суверенитета страны, сообщили в оппозиционном блоке "Победа". Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября."Избирательные участки в Молдове и большинство участков в других странах завершили работу. Люди проголосовали за будущее Молдовы, ее развитие и сохранение суверенитета. И сейчас граждане ждут профессионализма и честности, объективности и открытости от работников избирательных комиссий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. В политформировании отметили, что на выборах было зафиксировано много нарушений. "Мы все знаем, на что способен режим Санду-ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Понимаем, что многие рядовые сотрудники избиркома могли подвергаться давлению, запугиванию со стороны действующей власти. Иначе как объяснить многочисленные нарушения, допущенные сегодня на участках?" - подчеркивается в сообщении. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция

"Победа": граждане Молдавии проголосовали за сохранение суверенитета страны

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии проголосовали за развитие и сохранение суверенитета страны, сообщили в оппозиционном блоке "Победа".
Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября.
«
"Избирательные участки в Молдове и большинство участков в других странах завершили работу. Люди проголосовали за будущее Молдовы, ее развитие и сохранение суверенитета. И сейчас граждане ждут профессионализма и честности, объективности и открытости от работников избирательных комиссий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
В политформировании отметили, что на выборах было зафиксировано много нарушений. "Мы все знаем, на что способен режим Санду-ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Понимаем, что многие рядовые сотрудники избиркома могли подвергаться давлению, запугиванию со стороны действующей власти. Иначе как объяснить многочисленные нарушения, допущенные сегодня на участках?" - подчеркивается в сообщении.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума
Вчера, 22:18
 
В миреМолдавияМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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