https://ria.ru/20241021/moldavija-1979042017.html

Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция

Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция - РИА Новости, 21.10.2024

Граждане Молдавии проголосовали за суверенитет страны, заявила оппозиция

Граждане Молдавии проголосовали за развитие и сохранение суверенитета страны, сообщили в оппозиционном блоке "Победа". РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:32

2024-10-21T00:32

2024-10-21T00:32

в мире

молдавия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии проголосовали за развитие и сохранение суверенитета страны, сообщили в оппозиционном блоке "Победа". Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября."Избирательные участки в Молдове и большинство участков в других странах завершили работу. Люди проголосовали за будущее Молдовы, ее развитие и сохранение суверенитета. И сейчас граждане ждут профессионализма и честности, объективности и открытости от работников избирательных комиссий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. В политформировании отметили, что на выборах было зафиксировано много нарушений. "Мы все знаем, на что способен режим Санду-ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Понимаем, что многие рядовые сотрудники избиркома могли подвергаться давлению, запугиванию со стороны действующей власти. Иначе как объяснить многочисленные нарушения, допущенные сегодня на участках?" - подчеркивается в сообщении. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979032608.html

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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024