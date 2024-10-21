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На МКАД в Москве обновили остекление пяти надземных переходов - РИА Новости, 21.10.2024
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На МКАД в Москве обновили остекление пяти надземных переходов
На МКАД в Москве обновили остекление пяти надземных переходов - РИА Новости, 21.10.2024
На МКАД в Москве обновили остекление пяти надземных переходов
Остекление пяти надземных переходов обновили на МКАД, до конца года планируются аналогичные мероприятия еще на пяти таких сооружениях, сообщил комплекс... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:57
2024-10-21T09:57
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Остекление пяти надземных переходов обновили на МКАД, до конца года планируются аналогичные мероприятия еще на пяти таких сооружениях, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД. До конца года планируем аналогичные мероприятия еще на пяти таких сооружениях, общая площадь работ составит порядка 11 тысяч квадратных метров. Полностью меняем старое покрытие на новое, выполненное из поликарбоната, это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью", – цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Отмечается, что дополнительно провели пескоструйную очистку бетонных и гранитных поверхностей переходов, оштукатурили и покрасили стены. "На время выполнения остекления движение автотранспорта на МКАД не перекрывалось, вводились поэтапные частичные ограничения", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество

На МКАД в Москве обновили остекление пяти надземных переходов

© Фото : пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Остекление пяти надземных переходов обновили на МКАД, до конца года планируются аналогичные мероприятия еще на пяти таких сооружениях, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД. До конца года планируем аналогичные мероприятия еще на пяти таких сооружениях, общая площадь работ составит порядка 11 тысяч квадратных метров. Полностью меняем старое покрытие на новое, выполненное из поликарбоната, это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью", – цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что дополнительно провели пескоструйную очистку бетонных и гранитных поверхностей переходов, оштукатурили и покрасили стены.
"На время выполнения остекления движение автотранспорта на МКАД не перекрывалось, вводились поэтапные частичные ограничения", - говорится в сообщении.
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