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Мишустин заявил о потенциале для сотрудничества с Киргизией в финсекторе - РИА Новости, 21.10.2024
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14:32 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/mishustin-1979122826.html
Мишустин заявил о потенциале для сотрудничества с Киргизией в финсекторе
Мишустин заявил о потенциале для сотрудничества с Киргизией в финсекторе - РИА Новости, 21.10.2024
Мишустин заявил о потенциале для сотрудничества с Киргизией в финсекторе
Россия и Киргизия имеют большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной области... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:32
2024-10-21T14:32
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киргизия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия имеют большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной области и в сфере цифровых технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве. "У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего, мы с вами это также обсуждали, в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества - ред.) есть в области цифровых технологий, мы с вами сегодня об этом подробно говорили", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, киргизия, москва, михаил мишустин, акылбек жапаров, в мире
Экономика, Россия, Киргизия, Москва, Михаил Мишустин, Акылбек Жапаров, В мире
Мишустин заявил о потенциале для сотрудничества с Киргизией в финсекторе

Мишустин: РФ и Киргизия имеют большой потенциал для сотрудничества в финсекторе

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия имеют большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной области и в сфере цифровых технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве.
"У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего, мы с вами это также обсуждали, в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества - ред.) есть в области цифровых технологий, мы с вами сегодня об этом подробно говорили", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияКиргизияМоскваМихаил МишустинАкылбек ЖапаровВ мире
 
 
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