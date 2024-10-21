https://ria.ru/20241021/mishustin-1979119810.html

Россия высоко ценит отношения с Киргизией, заявил Мишустин

Россия высоко ценит отношения с Киргизией, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2024

Россия высоко ценит отношения с Киргизией, заявил Мишустин

Россия высоко ценит отношения с Киргизией, идет интенсивный диалог на всех уровнях власти, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:18

2024-10-21T14:18

2024-10-21T14:18

киргизия

россия

москва

михаил мишустин

акылбек жапаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882419_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_b7fb22fb6bc04d1c7818fa0b3d0c922c.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия высоко ценит отношения с Киргизией, идет интенсивный диалог на всех уровнях власти, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве. "Мы, вы знаете, очень высоко ценим наши отношения с Киргизией, нашим союзником, стратегическим партнером. Президенты наших стран находятся в постоянном контакте, идет интенсивный диалог вообще на всех уровнях", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241021/zhaparov-1979118568.html

киргизия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, москва, михаил мишустин, акылбек жапаров