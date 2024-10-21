https://ria.ru/20241021/mishustin-1979119810.html
Россия высоко ценит отношения с Киргизией, заявил Мишустин
Россия высоко ценит отношения с Киргизией, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2024
Россия высоко ценит отношения с Киргизией, заявил Мишустин
Россия высоко ценит отношения с Киргизией, идет интенсивный диалог на всех уровнях власти, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:18
2024-10-21T14:18
2024-10-21T14:18
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михаил мишустин
акылбек жапаров
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия высоко ценит отношения с Киргизией, идет интенсивный диалог на всех уровнях власти, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве. "Мы, вы знаете, очень высоко ценим наши отношения с Киргизией, нашим союзником, стратегическим партнером. Президенты наших стран находятся в постоянном контакте, идет интенсивный диалог вообще на всех уровнях", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241021/zhaparov-1979118568.html
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киргизия, россия, москва, михаил мишустин, акылбек жапаров
Киргизия, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Акылбек Жапаров
Россия высоко ценит отношения с Киргизией, заявил Мишустин
Мишустин: Россия высоко ценит отношения с Киргизией, идет интенсивный диалог