https://ria.ru/20241021/minoborony-1979193435.html
Минобороны подпишет меморандум о военно-морском сотрудничестве с Намибией
Минобороны подпишет меморандум о военно-морском сотрудничестве с Намибией - РИА Новости, 21.10.2024
Минобороны подпишет меморандум о военно-морском сотрудничестве с Намибией
Премьер России Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ подписать с Намибией меморандум о военно-морском сотрудничестве, согласованный с МИД и ФСБ России, следует... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:15
2024-10-21T20:15
2024-10-21T20:15
россия
михаил мишустин
министерство обороны рф (минобороны рф)
намибия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ подписать с Намибией меморандум о военно-морском сотрудничестве, согласованный с МИД и ФСБ России, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного Мишустиным, документ выложен на официальном портале правовых актов. "Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИДом России и ФСБ России, а также предварительно проработанное с Намибийской стороной, о подписании Меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Республики Намибии о сотрудничестве в военно-морской области", - говорится в документе. "Поручить Минобороны России подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум", - уточняется в распоряжении.
https://ria.ru/20230727/namibiya-1886203663.html
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россия, михаил мишустин, министерство обороны рф (минобороны рф), намибия
Россия, Михаил Мишустин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Намибия
Минобороны подпишет меморандум о военно-морском сотрудничестве с Намибией
Мишустин поручил подписать с Намибией меморандум о военно-морском сотрудничестве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ подписать с Намибией меморандум о военно-морском сотрудничестве, согласованный с МИД и ФСБ России, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного Мишустиным, документ выложен на официальном портале правовых актов.
"Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИДом России и ФСБ России, а также предварительно проработанное с Намибийской стороной, о подписании Меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Республики Намибии о сотрудничестве в военно-морской области", - говорится в документе.
"Поручить Минобороны России подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум", - уточняется в распоряжении.