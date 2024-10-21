https://ria.ru/20241021/minoborony-1979110674.html

ВС России ударили по боевикам и технике ВСУ в 17 приграничных районах

ВС России ударили по боевикам и технике ВСУ в 17 приграничных районах - РИА Новости, 21.10.2024

ВС России ударили по боевикам и технике ВСУ в 17 приграничных районах

Российская авиация и артиллерия нанеслм поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в 17 приграничных районах Курской области, сообщило... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:39

2024-10-21T13:39

2024-10-21T13:39

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанеслм поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в 17 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению и резервам восьми бригад ВСУ в семи районах в Сумской области.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)