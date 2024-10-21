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ВС России ударили по боевикам и технике ВСУ в 17 приграничных районах
ВС России ударили по боевикам и технике ВСУ в 17 приграничных районах - РИА Новости, 21.10.2024
ВС России ударили по боевикам и технике ВСУ в 17 приграничных районах
Российская авиация и артиллерия нанеслм поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в 17 приграничных районах Курской области, сообщило... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:39
2024-10-21T13:39
2024-10-21T13:39
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанеслм поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в 17 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению и резервам восьми бригад ВСУ в семи районах в Сумской области.
https://ria.ru/20241021/minoborony-1979106337.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударили по боевикам и технике ВСУ в 17 приграничных районах
Минобороны: авиация и артиллерия поразили 12 бригад ВСУ в Курской области