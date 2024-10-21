https://ria.ru/20241021/minoborony-1979095974.html
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял свыше 430 военнослужащих, две американские боевые... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:08
2024-10-21T12:08
2024-10-21T12:10
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял свыше 430 военнослужащих, две американские боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М117, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой Народной Республики."Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку "Рапира", а также произведенные в США две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М117 и 105-мм орудие М119", - говорится в сводке министерства.
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 430 военных в зоне ответственности "Центра"