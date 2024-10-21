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На авдеевском направлении "Солнцепек" нанес удар по опорному пункту ВСУ
На авдеевском направлении "Солнцепек" нанес удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
На авдеевском направлении "Солнцепек" нанес удар по опорному пункту ВСУ
Расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанес удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T07:29
2024-10-21T07:29
2024-10-21T07:29
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ЛУГАНСК, 21 окт – РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанес удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на авдеевском направлении", -сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы ВСУ на укрепленных позициях. Военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" получили задачу уничтожить противника, стоявшего на пути продвижения мотострелков группировки "Центр". "После доклада командира дозора расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам", - сообщили в МО РФ.
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космос - риа наука, в мире, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Космос - РИА Наука, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
На авдеевском направлении "Солнцепек" нанес удар по опорному пункту ВСУ
"Солнцепек" нанес удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 21 окт – РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанес удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на авдеевском направлении", -сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы ВСУ на укрепленных позициях. Военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" получили задачу уничтожить противника, стоявшего на пути продвижения мотострелков группировки "Центр".
"После доклада командира дозора расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам", - сообщили в МО РФ.