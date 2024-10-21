https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050878.html

Десантники заняли опорный пункт ВСУ в Курской области

Десантники заняли опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024

Десантники заняли опорный пункт ВСУ в Курской области

Бронегруппа российских десантников уничтожила в Курской области украинских боевиков и заняла опорный пункт, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T05:09

2024-10-21T05:09

2024-10-21T07:41

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бронегруппа российских десантников уничтожила в Курской области украинских боевиков и заняла опорный пункт, сообщили в Минобороны."Бронегруппа отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения на боевых машинах пехоты БМП-2, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте в одном из приграничных районов Курской области, рано утром выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", — рассказали в ведомстве.Огонь велся из 30-миллиметровых автоматических пушек прямой с расстояния от 30-40 до 1,5 тысячи метров."После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений. После высадки десанта штурмовиков мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований", — сообщили в Минобороны.Следом на захват выдвинулись штурмовые группы соединения, которые завершили уничтожение противника и заняли опорный пункт. Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050661.html

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безопасность, космос - риа наука, россия, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, бмп-2