Десантники заняли опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны: российские десантники заняли опорный пункт в Курской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бронегруппа российских десантников уничтожила в Курской области украинских боевиков и заняла опорный пункт, сообщили в Минобороны.
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"Бронегруппа отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения на боевых машинах пехоты БМП-2, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте в одном из приграничных районов Курской области, рано утром выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", — рассказали в ведомстве.
Огонь велся из 30-миллиметровых автоматических пушек прямой с расстояния от 30-40 до 1,5 тысячи метров.
"После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений. После высадки десанта штурмовиков мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований", — сообщили в Минобороны.
Следом на захват выдвинулись штурмовые группы соединения, которые завершили уничтожение противника и заняли опорный пункт.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.
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