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Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 21.10.2024
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05:06 21.10.2024 (обновлено: 05:22 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050661.html
Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 21.10.2024
Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ка-52м ударом ракет сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:06
2024-10-21T05:22
космос - риа наука
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курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ка-52м ударом ракет сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241021/kiev-1979049257.html
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космос - риа наука, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Космос - РИА Наука, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

© Минобороны РФЭкипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М
Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Минобороны РФ
Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ка-52м ударом ракет сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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