Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Минобороны: Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
© Минобороны РФЭкипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М
© Минобороны РФ
Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ка-52м ударом ракет сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
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