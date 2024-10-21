https://ria.ru/20241021/mikroby-1979150220.html

Эксперт рассказал, как решить проблему устойчивости микробов к лекарствами

Эксперт рассказал, как решить проблему устойчивости микробов к лекарствами - РИА Новости, 21.10.2024

Эксперт рассказал, как решить проблему устойчивости микробов к лекарствами

Снизить антимикробную резистентность можно за счет вакцинации, так как благодаря ей люди реже принимают антибиотики, заявил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:42

2024-10-21T16:42

2024-10-21T16:42

общество

здоровье - общество

россия

роман козлов

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Снизить антимикробную резистентность можно за счет вакцинации, так как благодаря ей люди реже принимают антибиотики, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов. Ранее издание Bild сообщило, что стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков. "Именно вакцинация играет важную роль в борьбе с этой проблемой. Вакцинация против бактериальных возбудителей прямым образом влияет на назначение антибиотиков. При вакцинации против пневмококка, гемофильной палочки типа Б, возникает прямой эффект снижения частоты бактериальных инфекций, а значит - и частоты назначения антибиотиков", - сказал Козлов. Он отметил, что вирусные вакцины против гриппа, COVID-19 тоже снижают потребление антибиотиков, потому что снижение частоты вирусных инфекций, например, гриппа — это снижение частоты вторичных бактериальных осложнений, вызванных пневмококком или стафилококком. Кроме того, довольно часто антибиотики необоснованно принимаются при лечении вирусных инфекций, и здесь снижение частоты инфицирования благодаря вакцинации в целом снижает их потребление, подчеркнул Козлов. По его словам, ситуация с устойчивостью микробов к лекарственным препаратам в России и в мире в целом примерно одинаковая, и есть тревожная тенденция к росту резистентности противомикробным препаратам.

https://ria.ru/20241021/antibiotiki-1979055840.html

https://ria.ru/20240927/rospotrebnadzor-1975174397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, роман козлов