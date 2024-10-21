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В Перми проверят жалобы на планы заселить мигрантов в здание детсада - РИА Новости, 21.10.2024
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23:14 21.10.2024 (обновлено: 23:26 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/migranty-1979215281.html
В Перми проверят жалобы на планы заселить мигрантов в здание детсада
В Перми проверят жалобы на планы заселить мигрантов в здание детсада - РИА Новости, 21.10.2024
В Перми проверят жалобы на планы заселить мигрантов в здание детсада
Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию со зданием бывшего детского сада в Перми, в который якобы хотят заселить более 250... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:14
2024-10-21T23:26
происшествия
пермь
россия
кировский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию со зданием бывшего детского сада в Перми, в который якобы хотят заселить более 250 мигрантов, ведомством будет проведена проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. По данным ведомства, в соцсетях была опубликована информация о том, что в Перми в здании бывшего детского сада на улице Воронежской рядом со школой планируется разместить хостел для более 250 мигрантов. Для этого помещения сейчас благоустраивают и подключают к коммуникациям. Также уточняется, что местные жители опасаются за безопасность своих детей, которые ходят в учебное заведение. "Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по информации о возможном нарушении миграционного законодательства в Перми и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах", - говорится в сообщении. В понедельник в паблике "Подслушано Крым/Пермь" в соцсети "Вконтакте" было опубликовано видео с жалобой на то, что здание законсервированного детского сада №261 в Кировском районе переделали в общежитие (поставили там двухъярусные кровати), в котором планируют размещать иностранных рабочих.
https://ria.ru/20241017/migranty-1978481359.html
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происшествия, пермь, россия, кировский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Кировский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми проверят жалобы на планы заселить мигрантов в здание детсада

СК обратил внимание на жалобы жителей Перми по поводу хостела для мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию со зданием бывшего детского сада в Перми, в который якобы хотят заселить более 250 мигрантов, ведомством будет проведена проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным ведомства, в соцсетях была опубликована информация о том, что в Перми в здании бывшего детского сада на улице Воронежской рядом со школой планируется разместить хостел для более 250 мигрантов. Для этого помещения сейчас благоустраивают и подключают к коммуникациям. Также уточняется, что местные жители опасаются за безопасность своих детей, которые ходят в учебное заведение.
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"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по информации о возможном нарушении миграционного законодательства в Перми и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах", - говорится в сообщении.
В понедельник в паблике "Подслушано Крым/Пермь" в соцсети "Вконтакте" было опубликовано видео с жалобой на то, что здание законсервированного детского сада №261 в Кировском районе переделали в общежитие (поставили там двухъярусные кровати), в котором планируют размещать иностранных рабочих.
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ПроисшествияПермьРоссияКировский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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