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В МИД прокомментировали открытие двух избирательных участков для молдаван

В МИД прокомментировали открытие двух избирательных участков для молдаван - РИА Новости, 21.10.2024

В МИД прокомментировали открытие двух избирательных участков для молдаван

Открытие только двух участков для голосования на выборах президента Молдавии в России - это кульминация антироссийской кампании, заявила официальный... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:17

2024-10-21T19:17

2024-10-21T20:21

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Открытие только двух участков для голосования на выборах президента Молдавии в России - это кульминация антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам первого тура выборов в стране. Двадцатого октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз. "Кульминацией развязанной Кишиневом масштабной антироссийской кампании стало решение под надуманным предлогом открыть в России, где, по разным оценкам, проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования. При этом в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она добавила, что по итогам подсчета голосов на данном этапе можно сделать вывод, что результаты голосования для руководства Молдавии и их западных спонсоров неутешительны, продвигаемый ими проект интеграции страны в Евросоюз не получил однозначной поддержки. "Большинство граждан, проживающих в самой республике, его, по сути, отвергло. Незначительный перевес был обеспечен максимальной мобилизацией избирателей, проживающих в странах Западной Европы и Северной Америки, и беспрецедентного ограничения возможностей голосования в России. То же самое относится к раскладу голосов, полученных действующей главой государства", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. По словам Захаровой, необходимо учитывать, что многие молдавские граждане предпочли не участвовать в референдуме, отказавшись поддержать проект "европейская Молдова", молдаване видят, что на самом деле скрывается за фасадом идеи членства Молдавии в Евросоюзе и понимают истинные намерения Запада в отношении их страны. "Со своей стороны мы всегда с уважением относимся к выбору, сделанному молдаванами, и выступаем за сохранение и развитие связей с дружественным молдавским народом", - заключила Захарова.ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979085989.html

https://ria.ru/20241021/gutsul-1979192204.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979150673.html

россия

молдавия

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в мире, россия, молдавия, западная европа, мария захарова, выборы в молдавии — 2024