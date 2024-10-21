Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 21.10.2024 (обновлено: 09:03 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/mid-1979060297.html
МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий
МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий - РИА Новости, 21.10.2024
МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий
Заявление Киева о возможной остановке боевых действий направлено на то, чтобы повлиять на президентскую кампанию в США, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:55
2024-10-21T09:03
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
дональд трамп
камала харрис
алексей полищук
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972672020_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7a4b537e0eaa30ad3ac0bc6abc4caddc.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заявление Киева о возможной остановке боевых действий направлено на то, чтобы повлиять на президентскую кампанию в США, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе", - заявил дипломат.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241014/pushkov-1978024725.html
сша
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972672020_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_a67e5a00f6f5bf8c57555d9cb1184924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, камала харрис, алексей полищук, снг
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Алексей Полищук, СНГ
МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий

МИД РФ: заявление Киева об остановке боевых действий связано с выборами в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заявление Киева о возможной остановке боевых действий направлено на то, чтобы повлиять на президентскую кампанию в США, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе", - заявил дипломат.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Пушков рассказал, к чему может привести поражение Харрис на выборах в США
14 октября, 19:22
 
В миреСШАВашингтон (штат)УкраинаДональд ТрампКамала ХаррисАлексей ПолищукСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала