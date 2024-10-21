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МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий
МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий - РИА Новости, 21.10.2024
МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий
Заявление Киева о возможной остановке боевых действий направлено на то, чтобы повлиять на президентскую кампанию в США, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:55
2024-10-21T08:55
2024-10-21T09:03
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заявление Киева о возможной остановке боевых действий направлено на то, чтобы повлиять на президентскую кампанию в США, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе", - заявил дипломат.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, камала харрис, алексей полищук, снг
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Алексей Полищук, СНГ
МИД прокомментировал заявление Киева о возможной остановке боевых действий
МИД РФ: заявление Киева об остановке боевых действий связано с выборами в США