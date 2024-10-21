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В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине
Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса, в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:47
2024-10-21T08:47
2024-10-21T08:52
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса, в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса. Как известно, в Вашингтоне давно сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией", - указал он."А вот заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе", - добавил дипломат.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
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сша, алексей полищук, в мире, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, камала харрис, снг
США, Алексей Полищук, В мире, Вашингтон (штат), Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, СНГ
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине
МИД РФ: вряд ли выборы в США повлияют на исход конфликта на Украине