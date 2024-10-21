Рейтинг@Mail.ru
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 21.10.2024 (обновлено: 08:52 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/mid-1979059910.html
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине
Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса, в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:47
2024-10-21T08:52
сша
алексей полищук
в мире
вашингтон (штат)
украина
дональд трамп
камала харрис
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса, в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса. Как известно, в Вашингтоне давно сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией", - указал он."А вот заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе", - добавил дипломат.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241020/x-1978994836.html
сша
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, алексей полищук, в мире, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, камала харрис, снг
США, Алексей Полищук, В мире, Вашингтон (штат), Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, СНГ
В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине

МИД РФ: вряд ли выборы в США повлияют на исход конфликта на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса, в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса. Как известно, в Вашингтоне давно сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией", - указал он.
"А вот заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе", - добавил дипломат.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Если на выборах в США победит Харрис, X умрет, считает Ким Дотком
20 октября, 16:24
 
СШААлексей ПолищукВ миреВашингтон (штат)УкраинаДональд ТрампКамала ХаррисСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала