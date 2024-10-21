https://ria.ru/20241021/mid-1979059910.html

В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине

В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине - РИА Новости, 21.10.2024

В МИД усомнились, что выборы в США могут повлиять на ход событий на Украине

Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса, в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:47

2024-10-21T08:47

2024-10-21T08:52

сша

алексей полищук

в мире

вашингтон (штат)

украина

дональд трамп

камала харрис

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса, в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса. Как известно, в Вашингтоне давно сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией", - указал он."А вот заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе", - добавил дипломат.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241020/x-1978994836.html

сша

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, алексей полищук, в мире, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, камала харрис, снг