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Новые регионы вернулись в состав России навсегда, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2024
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08:16 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/mid-1979057683.html
Новые регионы вернулись в состав России навсегда, заявили в МИД
Новые регионы вернулись в состав России навсегда, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2024
Новые регионы вернулись в состав России навсегда, заявили в МИД
Вернувшиеся в состав России регионы, их территория, проживающие на ней люди, не могут быть предметом торга, сообщил РИА Новости директор второго департамента... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:16
2024-10-21T08:16
россия
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украина
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алексей полищук
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вернувшиеся в состав России регионы, их территория, проживающие на ней люди, не могут быть предметом торга, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Что касается вернувшихся в состав России регионов, то их территория, а, главное, проживающие на ней люди, не могут быть предметом торга. Они сделали свой выбор на референдуме и навсегда вернулись в состав России", - указал он. Таким образом дипломат ответил на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль России над новыми территориями могут стать основой мирных переговоров.Полищук отметил, что "основой мирных переговоров об урегулировании украинского кризиса должна стать задача устранения его первопричин". "К ним относятся расширение НАТО, нарушение Западом принципа неделимости безопасности, попрание Киевом прав и свобод человека, прежде всего, прав нацменьшинств и русскоязычных граждан", - уточнил дипломат.Полностью интервью директора второго департамента стран СНГ МИД РФ РИА Новости читайте на сайте www.ria.ru в 9.00 мск понедельник.
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россия, в мире, украина, киев, алексей полищук, снг, нато
Россия, В мире, Украина, Киев, Алексей Полищук, СНГ, НАТО
Новые регионы вернулись в состав России навсегда, заявили в МИД

МИД РФ: вернувшиеся в состав России регионы не могут быть предметом торга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вернувшиеся в состав России регионы, их территория, проживающие на ней люди, не могут быть предметом торга, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Что касается вернувшихся в состав России регионов, то их территория, а, главное, проживающие на ней люди, не могут быть предметом торга. Они сделали свой выбор на референдуме и навсегда вернулись в состав России", - указал он. Таким образом дипломат ответил на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль России над новыми территориями могут стать основой мирных переговоров.
Полищук отметил, что "основой мирных переговоров об урегулировании украинского кризиса должна стать задача устранения его первопричин". "К ним относятся расширение НАТО, нарушение Западом принципа неделимости безопасности, попрание Киевом прав и свобод человека, прежде всего, прав нацменьшинств и русскоязычных граждан", - уточнил дипломат.
Полностью интервью директора второго департамента стран СНГ МИД РФ РИА Новости читайте на сайте www.ria.ru в 9.00 мск понедельник.
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РоссияВ миреУкраинаКиевАлексей ПолищукСНГНАТО
 
 
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