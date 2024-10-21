https://ria.ru/20241021/mid-1979057335.html

В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева

В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева - РИА Новости, 21.10.2024

В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева

Киевский режим представляет угрозу безопасности Украины и ее граждан, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:04

2024-10-21T08:04

2024-10-21T08:06

специальная военная операция на украине

киев

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Киевский режим представляет угрозу безопасности Украины и ее граждан, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима, который сам представляет угрозу безопасности для страны и ее граждан", - пояснил он.По словам дипломата, "лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу, соблюдению прав этнических русских, русскоязычных граждан, защите русского языка, образовательных и языковых прав нацменьшинств".

https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html

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Варвара Скокшина

киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире