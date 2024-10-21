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В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 21.10.2024 (обновлено: 08:06 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/mid-1979057335.html
В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева
В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева - РИА Новости, 21.10.2024
В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева
Киевский режим представляет угрозу безопасности Украины и ее граждан, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:04
2024-10-21T08:06
специальная военная операция на украине
киев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Киевский режим представляет угрозу безопасности Украины и ее граждан, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима, который сам представляет угрозу безопасности для страны и ее граждан", - пояснил он.По словам дипломата, "лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу, соблюдению прав этнических русских, русскоязычных граждан, защите русского языка, образовательных и языковых прав нацменьшинств".
https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html
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киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева

МИД посоветовал Украине вернуться к нейтральному внеблоковому статусу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Киевский режим представляет угрозу безопасности Украины и ее граждан, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима, который сам представляет угрозу безопасности для страны и ее граждан", - пояснил он.
По словам дипломата, "лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу, соблюдению прав этнических русских, русскоязычных граждан, защите русского языка, образовательных и языковых прав нацменьшинств".
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Вчера, 08:00
 
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