https://ria.ru/20241021/mid-1979057335.html
В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева
В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева - РИА Новости, 21.10.2024
В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева
Киевский режим представляет угрозу безопасности Украины и ее граждан, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:04
2024-10-21T08:04
2024-10-21T08:06
специальная военная операция на украине
киев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Киевский режим представляет угрозу безопасности Украины и ее граждан, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима, который сам представляет угрозу безопасности для страны и ее граждан", - пояснил он.По словам дипломата, "лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу, соблюдению прав этнических русских, русскоязычных граждан, защите русского языка, образовательных и языковых прав нацменьшинств".
https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД рассказали о лучшей гарантии безопасности для Киева
МИД посоветовал Украине вернуться к нейтральному внеблоковому статусу