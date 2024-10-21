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"План победы" Зеленского напоминает крик о помощи, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2024
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05:33 21.10.2024 (обновлено: 05:47 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/mid-1979051905.html
"План победы" Зеленского напоминает крик о помощи, заявили в МИД
"План победы" Зеленского напоминает крик о помощи, заявили в МИД - РИА Новости, 21.10.2024
"План победы" Зеленского напоминает крик о помощи, заявили в МИД
То, что Владимир Зеленский пытается представить как "план победы", на самом деле является криком о помощи, заявил РИА Новости директор второго департамента... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:33
2024-10-21T05:47
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. То, что Владимир Зеленский пытается представить как "план победы", на самом деле является криком о помощи, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."То, что Зеленский пытался под видом "плана победы" продать в ходе недавних турне по США и Западной Европе, а затем представил в Верховной раде и на саммите ЕС, напоминает еще один крик о помощи", — сказал Полищук.Он считает, что Зеленский "вновь клянчит оружия, денег, приема в НАТО, разрешения на удары вглубь России", что необходимо для физического и политического выживания киевского режима, его лидера и членов его команды."И за это Украина заплатит своим суверенитетом, природными и экономическими ресурсами и жизнями собственных граждан", — заключил собеседник агентства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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россия, западная европа, сша, в мире, дмитрий песков, верховная рада украины, евросоюз, нато
Россия, Западная Европа, США, В мире, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Евросоюз, НАТО
"План победы" Зеленского напоминает крик о помощи, заявили в МИД

МИД России: "план победы" Зеленского напоминает крик о помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. То, что Владимир Зеленский пытается представить как "план победы", на самом деле является криком о помощи, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«
"То, что Зеленский пытался под видом "плана победы" продать в ходе недавних турне по США и Западной Европе, а затем представил в Верховной раде и на саммите ЕС, напоминает еще один крик о помощи", — сказал Полищук.
Он считает, что Зеленский "вновь клянчит оружия, денег, приема в НАТО, разрешения на удары вглубь России", что необходимо для физического и политического выживания киевского режима, его лидера и членов его команды.
"И за это Украина заплатит своим суверенитетом, природными и экономическими ресурсами и жизнями собственных граждан", — заключил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
МИД России: "план победы" Зеленского противоречит заявлениям о мире
Вчера, 05:32
 
РоссияЗападная ЕвропаСШАВ миреДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
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