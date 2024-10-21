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МИД России: "план победы" Зеленского противоречит заявлениям о мире - РИА Новости, 21.10.2024
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05:32 21.10.2024 (обновлено: 05:47 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/mid-1979051799.html
МИД России: "план победы" Зеленского противоречит заявлениям о мире
МИД России: "план победы" Зеленского противоречит заявлениям о мире - РИА Новости, 21.10.2024
МИД России: "план победы" Зеленского противоречит заявлениям о мире
Сам факт выдвижения "плана победы" дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:32
2024-10-21T05:47
россия
нато
специальная военная операция на украине
украина
сша
алексей полищук
дмитрий песков
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сам факт выдвижения "плана победы" дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Владимир Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров"."Сам факт выдвижения "плана победы" дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта и вовлечении в него стран НАТО", - сказал Полищук.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241021/mid-1979051905.html
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россия, нато, украина, сша, алексей полищук, дмитрий песков, верховная рада украины, снг, владимир зеленский, в мире
Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Алексей Полищук, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, СНГ, Владимир Зеленский, В мире
МИД России: "план победы" Зеленского противоречит заявлениям о мире

"План победы" дезавуирует заявления Зеленского о стремлении к миру, сообщил МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сам факт выдвижения "плана победы" дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Владимир Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
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"Сам факт выдвижения "плана победы" дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта и вовлечении в него стран НАТО", - сказал Полищук.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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