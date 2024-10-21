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Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы - РИА Новости, 21.10.2024
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05:13 21.10.2024 (обновлено: 16:26 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/mid-1979051371.html
Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы
Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы - РИА Новости, 21.10.2024
Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы
Правительство Кубы после коллапса системы электроснабжения получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса, сообщил глава МИД... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:13
2024-10-21T16:26
куба
россия
венесуэла
бруно родригес паррилья
в мире
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МЕХИКО, 21 окт — РИА Новости. Правительство Кубы после коллапса системы электроснабжения получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса, сообщил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.&quot;Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации в национальной электроэнергетической системе. Куба ведет переговоры о получении этой помощи&quot;, — написал он в соцсети Х.Как заявило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны.Ремонтные работы в субботу не принесли результата — подачу энергии частично восстановили, затем она снова прервалась. После этого власти запустили ряд объектов генерации и ненадолго смогли объединить их на большей части острова в рабочую систему, однако к вечеру воскресенья энергосистема вновь полностью отключилась.
https://ria.ru/20241020/kuba-1979005118.html
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куба, россия, венесуэла, бруно родригес паррилья, в мире
Куба, Россия, Венесуэла, Бруно Родригес Паррилья, В мире
Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы

Куба получила от России предложение о помощи из-за коллапса энергосистемы

© AP Photo / Ramon EspinosaОчередь за хлебом в Гаване во время коллапса системы электроснабжения Кубы
Очередь за хлебом в Гаване во время коллапса системы электроснабжения Кубы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
Очередь за хлебом в Гаване во время коллапса системы электроснабжения Кубы
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МЕХИКО, 21 окт — РИА Новости. Правительство Кубы после коллапса системы электроснабжения получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса, сообщил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.
«

"Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации в национальной электроэнергетической системе. Куба ведет переговоры о получении этой помощи", — написал он в соцсети Х.

Как заявило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны.
Ремонтные работы в субботу не принесли результата — подачу энергии частично восстановили, затем она снова прервалась. После этого власти запустили ряд объектов генерации и ненадолго смогли объединить их на большей части острова в рабочую систему, однако к вечеру воскресенья энергосистема вновь полностью отключилась.
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
На Кубе не удалось восстановить систему энергоснабжения
20 октября, 18:20
 
КубаРоссияВенесуэлаБруно Родригес ПаррильяВ мире
 
 
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