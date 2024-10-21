Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы
Куба получила от России предложение о помощи из-за коллапса энергосистемы
© AP Photo / Ramon EspinosaОчередь за хлебом в Гаване во время коллапса системы электроснабжения Кубы
© AP Photo / Ramon Espinosa
Очередь за хлебом в Гаване во время коллапса системы электроснабжения Кубы
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МЕХИКО, 21 окт — РИА Новости. Правительство Кубы после коллапса системы электроснабжения получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса, сообщил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.
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"Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации в национальной электроэнергетической системе. Куба ведет переговоры о получении этой помощи", — написал он в соцсети Х.
Как заявило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны.
Ремонтные работы в субботу не принесли результата — подачу энергии частично восстановили, затем она снова прервалась. После этого власти запустили ряд объектов генерации и ненадолго смогли объединить их на большей части острова в рабочую систему, однако к вечеру воскресенья энергосистема вновь полностью отключилась.
На Кубе не удалось восстановить систему энергоснабжения
20 октября, 18:20