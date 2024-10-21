https://ria.ru/20241021/mid-1979051371.html

Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы

Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы - РИА Новости, 21.10.2024

Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы

Правительство Кубы после коллапса системы электроснабжения получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса, сообщил глава МИД... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T05:13

2024-10-21T05:13

2024-10-21T16:26

куба

россия

венесуэла

бруно родригес паррилья

в мире

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МЕХИКО, 21 окт — РИА Новости. Правительство Кубы после коллапса системы электроснабжения получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса, сообщил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья."Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации в национальной электроэнергетической системе. Куба ведет переговоры о получении этой помощи", — написал он в соцсети Х.Как заявило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны.Ремонтные работы в субботу не принесли результата — подачу энергии частично восстановили, затем она снова прервалась. После этого власти запустили ряд объектов генерации и ненадолго смогли объединить их на большей части острова в рабочую систему, однако к вечеру воскресенья энергосистема вновь полностью отключилась.

https://ria.ru/20241020/kuba-1979005118.html

куба

россия

венесуэла

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куба, россия, венесуэла, бруно родригес паррилья, в мире