https://ria.ru/20241021/medvedev-1979107558.html

Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве

Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве - РИА Новости, 21.10.2024

Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп не мог угрожать ударами по Москве РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:24

2024-10-21T13:24

2024-10-21T17:36

москва

вашингтон (штат)

сша

дмитрий медведев

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп не мог угрожать ударами по Москве в переговорах, так как обычно в диалоге он ведет себя "как шелковый", а отношения с ним обычно теплые.По данным The Wall Street Journal, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы", если он "нацелится" на Украину". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне.Медведев также добавил, что в таком случае единственным ответом на подобное мог бы быть ответный удар по Вашингтону."Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении "удара по чертовой Москве"? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые", — написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X, добавив смеющийся смайлик в конце сообщения.

https://ria.ru/20241021/peskov-1979088499.html

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москва, вашингтон (штат), сша, дмитрий медведев, дональд трамп, владимир путин