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Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве - РИА Новости, 21.10.2024
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13:24 21.10.2024 (обновлено: 17:36 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/medvedev-1979107558.html
Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве
Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве - РИА Новости, 21.10.2024
Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп не мог угрожать ударами по Москве РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:24
2024-10-21T17:36
москва
вашингтон (штат)
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп не мог угрожать ударами по Москве в переговорах, так как обычно в диалоге он ведет себя "как шелковый", а отношения с ним обычно теплые.По данным The Wall Street Journal, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы", если он "нацелится" на Украину". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне.Медведев также добавил, что в таком случае единственным ответом на подобное мог бы быть ответный удар по Вашингтону."Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении "удара по чертовой Москве"? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые", — написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X, добавив смеющийся смайлик в конце сообщения.
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москва, вашингтон (штат), сша, дмитрий медведев, дональд трамп, владимир путин
Москва, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Владимир Путин
Медведев ответил на угрозы Трампа ударить по Москве

Медведев: за ударом по Москве последует ответный удар по Вашингтону

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп не мог угрожать ударами по Москве в переговорах, так как обычно в диалоге он ведет себя "как шелковый", а отношения с ним обычно теплые.
По данным The Wall Street Journal, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы", если он "нацелится" на Украину". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне.
Медведев также добавил, что в таком случае единственным ответом на подобное мог бы быть ответный удар по Вашингтону.
"Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении "удара по чертовой Москве"? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые", — написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X, добавив смеющийся смайлик в конце сообщения.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
Вчера, 11:39
 
МоскваВашингтон (штат)СШАДмитрий МедведевДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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