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ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев
ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев - РИА Новости, 21.10.2024
ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев
ШОС, БРИКС и ряд других региональных союзов могут стать противовесом доминированию США на международной арене, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:31
2024-10-21T12:31
2024-10-21T12:31
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ШОС, БРИКС и ряд других региональных союзов могут стать противовесом доминированию США на международной арене, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале заявил о необходимости создания "полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора". "И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга", - отметил он.
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сша, россия, америка, дмитрий медведев, шос, брикс
США, Россия, Америка, Дмитрий Медведев, ШОС, БРИКС
ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев
Медведев: ШОС, БРИКС и другие союзы могут стать противовесом доминированию США