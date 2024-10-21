https://ria.ru/20241021/medvedev-1979099326.html

ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев

ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев - РИА Новости, 21.10.2024

ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев

ШОС, БРИКС и ряд других региональных союзов могут стать противовесом доминированию США на международной арене, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:31

2024-10-21T12:31

2024-10-21T12:31

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ШОС, БРИКС и ряд других региональных союзов могут стать противовесом доминированию США на международной арене, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале заявил о необходимости создания "полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора". "И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга", - отметил он.

https://ria.ru/20241021/briks-1979052433.html

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сша, россия, америка, дмитрий медведев, шос, брикс