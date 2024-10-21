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ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев - РИА Новости, 21.10.2024
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12:31 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/medvedev-1979099326.html
ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев
ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев - РИА Новости, 21.10.2024
ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев
ШОС, БРИКС и ряд других региональных союзов могут стать противовесом доминированию США на международной арене, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:31
2024-10-21T12:31
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ШОС, БРИКС и ряд других региональных союзов могут стать противовесом доминированию США на международной арене, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале заявил о необходимости создания "полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора". "И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга", - отметил он.
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сша, россия, америка, дмитрий медведев, шос, брикс
США, Россия, Америка, Дмитрий Медведев, ШОС, БРИКС
ШОС и БРИКС могут стать противовесом доминированию США, заявил Медведев

Медведев: ШОС, БРИКС и другие союзы могут стать противовесом доминированию США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ШОС, БРИКС и ряд других региональных союзов могут стать противовесом доминированию США на международной арене, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале заявил о необходимости создания "полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора".
"И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга", - отметил он.
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Вчера, 05:49
 
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