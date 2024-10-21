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Медведев предрек миру тотальную войну
Медведев предрек миру тотальную войну - РИА Новости, 21.10.2024
Медведев предрек миру тотальную войну
Миру грозит тотальная война и истребление человечества, если на международной арене не установится баланс, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:30
2024-10-21T12:30
2024-10-21T18:01
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Миру грозит тотальная война и истребление человечества, если на международной арене не установится баланс, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Ведь альтернатива такому (новому. — Прим. ред.) балансу сил (в мире. — Прим. ред.) — тотальная война до полного истребления человечества", — написал он. Медведев заявил, что долгосрочными целями России может быть распад США или создание полноценного им противовеса, а ШОС и БРИКС при построении нового баланса в мире могут стать противовесом доминированию Штатов на международной арене. Зампред Совбеза добавил, что в современных условиях мир без баланса не сможет просуществовать даже десяти лет — и, если Запад не осознает эту реальность, это грозит фатальными последствиями. Медведев также отметил, что "это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других".
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Россия, США, Дмитрий Медведев, ШОС, БРИКС
Медведев предрек миру тотальную войну
Медведев: миру грозит тотальная война, если не установится баланс сил