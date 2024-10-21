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Медведев назвал распад США одной из долгосрочных целей России - РИА Новости, 21.10.2024
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12:14 21.10.2024 (обновлено: 12:33 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/medvedev-1979097094.html
Медведев назвал распад США одной из долгосрочных целей России
Медведев назвал распад США одной из долгосрочных целей России - РИА Новости, 21.10.2024
Медведев назвал распад США одной из долгосрочных целей России
Долгосрочными целями России может быть распад США или создание полноценного им противовеса, среди ее задач также значится максимальное ослабление Запада, в том... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:14
2024-10-21T12:33
сша
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Долгосрочными целями России может быть распад США или создание полноценного им противовеса, среди ее задач также значится максимальное ослабление Запада, в том числе Европы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром). А дальше цель может быть только одна – распад самих США. Либо – как минимум – создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он также привел размышления русского поэта и публициста Федора Тютчева, который писал о том, что "между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, что не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против ее будущности, и которые бы не старались повредить ей".Тютчев считал, что "единственная политика России по отношению к западным державам - это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их". "Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными - по бессилию, разумеется, никогда - по убеждению", - писал он в 1864 году."К сожалению, за прошедшие 160 лет ничего не изменилось", - констатировал Медведев.
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сша, россия, дмитрий медведев, европа
США, Россия, Дмитрий Медведев, Европа
Медведев назвал распад США одной из долгосрочных целей России

Медведев: одной из долгосрочных целей России может быть распад США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Долгосрочными целями России может быть распад США или создание полноценного им противовеса, среди ее задач также значится максимальное ослабление Запада, в том числе Европы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром). А дальше цель может быть только одна – распад самих США. Либо – как минимум – создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он также привел размышления русского поэта и публициста Федора Тютчева, который писал о том, что "между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, что не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против ее будущности, и которые бы не старались повредить ей".
Тютчев считал, что "единственная политика России по отношению к западным державам - это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их". "Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными - по бессилию, разумеется, никогда - по убеждению", - писал он в 1864 году.
"К сожалению, за прошедшие 160 лет ничего не изменилось", - констатировал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Медведев назвал США оборзевшими
21 июня, 09:18
 
СШАРоссияДмитрий МедведевЕвропа
 
 
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