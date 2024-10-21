https://ria.ru/20241021/mediaforum-1979165195.html

Опубликована программа Медиафорума "Развитие медиа в меняющемся мире"

Опубликована программа Медиафорума "Развитие медиа в меняющемся мире" - РИА Новости, 21.10.2024

Опубликована программа Медиафорума "Развитие медиа в меняющемся мире"

На официальном сайте III Медиафорума стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" опубликована программа и список... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:48

2024-10-21T17:48

2024-10-21T18:19

москва

дмитрий киселев

екатерина мизулина

елена вартанова

снг

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На официальном сайте III Медиафорума стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" опубликована программа и список участников, сообщает Международная Медиагруппа "Россия сегодня", которая выступает организатором мероприятия. Медиафорум пройдет при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Мероприятие состоится в Москве в четверг, 7 ноября. Оно будет посвящено анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ. На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, писатель и политолог Александр Дугин, генеральный директор объединенной редакции LIFE.RU и SHOT Денис Арапов, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества стран СНГ. Участие в Медиафоруме уже подтвердили представители девяти стран Содружества.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, дмитрий киселев, екатерина мизулина, елена вартанова, снг, лига безопасного интернета