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В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто - РИА Новости, 21.10.2024
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13:25 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/matkapital-1979107678.html
В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто
В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто - РИА Новости, 21.10.2024
В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат Госдумы от фракции СРЗП Яна Лантратова направили обращение министру финансов Антону... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:25
2024-10-21T13:25
общество
россия
сергей миронов
яна лантратова
антон силуанов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат Госдумы от фракции СРЗП Яна Лантратова направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым расширить условия программы… путем предоставления семьям возможности направления суммы в размере 450 тысяч рублей не только на погашение ипотеки, но и на альтернативную цель - покупку российского автомобиля или погашение кредита на автомобиль при рождении в семье третьего и далее ребенка", - сказано в обращении. По мнению авторов обращения, такая мера поддержки окажет позитивное влияние на развитие человеческого капитала и повысит уровень жизни многодетных семей, потенциально приведет к улучшению демографической ситуации в России, а также будет оказана значительная поддержка отечественной автомобильной отрасли и российской экономике в целом. Как сообщил РИА Новости Миронов, сейчас после рождения третьего ребёнка родители могут направлять 450 тысяч рублей из средств маткапитала на погашение ипотечного кредита. "Такая поддержка многодетных абсолютно правильная, но помимо решения жилищной проблемы, многим семьям часто не хватает денег на покупку автомобиля. Именно поэтому мы предлагаем разрешить родителям после рождения третьего ребёнка тратить средства маткапитала на приобретение российского авто", – рассказал лидер партии. Кроме того, по его словам, ранее "Справедливая Россия - За правду" предложила кабмину и автопредприятиям запустить целевую программу "Минивэн для многодетных", чтобы многодетные семьи смогли получать субсидии на покупку семейного автомобиля, а также оформлять автокредит по льготной ставке.
https://ria.ru/20241021/deti-1979082814.html
https://ria.ru/20240717/gosduma-1960205693.html
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общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, антон силуанов
Общество, Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Антон Силуанов
В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

Миронов предложил разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на автокредит

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат Госдумы от фракции СРЗП Яна Лантратова направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым расширить условия программы… путем предоставления семьям возможности направления суммы в размере 450 тысяч рублей не только на погашение ипотеки, но и на альтернативную цель - покупку российского автомобиля или погашение кредита на автомобиль при рождении в семье третьего и далее ребенка", - сказано в обращении.
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По мнению авторов обращения, такая мера поддержки окажет позитивное влияние на развитие человеческого капитала и повысит уровень жизни многодетных семей, потенциально приведет к улучшению демографической ситуации в России, а также будет оказана значительная поддержка отечественной автомобильной отрасли и российской экономике в целом.
Как сообщил РИА Новости Миронов, сейчас после рождения третьего ребёнка родители могут направлять 450 тысяч рублей из средств маткапитала на погашение ипотечного кредита.
"Такая поддержка многодетных абсолютно правильная, но помимо решения жилищной проблемы, многим семьям часто не хватает денег на покупку автомобиля. Именно поэтому мы предлагаем разрешить родителям после рождения третьего ребёнка тратить средства маткапитала на приобретение российского авто", – рассказал лидер партии.
Кроме того, по его словам, ранее "Справедливая Россия - За правду" предложила кабмину и автопредприятиям запустить целевую программу "Минивэн для многодетных", чтобы многодетные семьи смогли получать субсидии на покупку семейного автомобиля, а также оформлять автокредит по льготной ставке.
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ОбществоРоссияСергей МироновЯна ЛантратоваАнтон Силуанов
 
 
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