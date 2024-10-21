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Spiegel назвал обвинения Маска против журнала абсурдными - РИА Новости, 21.10.2024
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20:42 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/mask-1979198438.html
Spiegel назвал обвинения Маска против журнала абсурдными
Spiegel назвал обвинения Маска против журнала абсурдными - РИА Новости, 21.10.2024
Spiegel назвал обвинения Маска против журнала абсурдными
Немецкий журнал Spiegel назвал абсурдными намеки Илона Маска на то, что в одной из своих статей издание призвало к покушению на миллиардера, поддерживающего... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:42
2024-10-21T20:42
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Немецкий журнал Spiegel назвал абсурдными намеки Илона Маска на то, что в одной из своих статей издание призвало к покушению на миллиардера, поддерживающего кандидата в президенты США Дональда Трампа. На прошлой неделе, выступая на мероприятии в поддержку Трампа в Питтсбурге, Маск обратил внимание на статью Spiegel, в которой он был назвал "врагом номер 2". Миллиардер задался вопросом, врагом чего именно он является. По его мнению, он не враг демократии, а напротив всячески стремится её защищать. "Определённо, я усиливаю свою охрану", - добавил Маск. "Илон Маск указывает на то, что недавний материал Spiegel поощряет покушение на него", - пишет издание в статье с заголовком "Илон Маск выдвигает абсурдные обвинения после репортажа Spiegel". При этом издание подчеркнуло, что не отказывается от своих слов в упомянутом Маском материале. "В статье Spiegel подчеркивается огромная концентрация власти в руках Илона Маска как владельца нескольких компаний, а также его поддержка Дональда Трампа. В ней прослеживается радикализация Маска от знаменитого и успешного бизнесмена до политического оратора, который неоднократно привлекал внимание вводящими в заблуждение и ложными заявлениями перед выборами в США. Репортаж также основан на многочисленных заявлениях самого Маска или его бывших сотрудников и анализирует, в какой степени их можно рассматривать как нападки на либеральную демократию", - говорится в материале издания. "Spiegel стоит на своём освещении темы", - добавляет журнал. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, технологии, сша, питтсбург, илон маск, дональд трамп, камала харрис
В мире, Технологии, США, Питтсбург, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис
Spiegel назвал обвинения Маска против журнала абсурдными

Spiegel назвал абсурдными намеки Маска, что журнал призывает к покушению на него

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Немецкий журнал Spiegel назвал абсурдными намеки Илона Маска на то, что в одной из своих статей издание призвало к покушению на миллиардера, поддерживающего кандидата в президенты США Дональда Трампа.
На прошлой неделе, выступая на мероприятии в поддержку Трампа в Питтсбурге, Маск обратил внимание на статью Spiegel, в которой он был назвал "врагом номер 2". Миллиардер задался вопросом, врагом чего именно он является. По его мнению, он не враг демократии, а напротив всячески стремится её защищать. "Определённо, я усиливаю свою охрану", - добавил Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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"Илон Маск указывает на то, что недавний материал Spiegel поощряет покушение на него", - пишет издание в статье с заголовком "Илон Маск выдвигает абсурдные обвинения после репортажа Spiegel".
При этом издание подчеркнуло, что не отказывается от своих слов в упомянутом Маском материале.
«
"В статье Spiegel подчеркивается огромная концентрация власти в руках Илона Маска как владельца нескольких компаний, а также его поддержка Дональда Трампа. В ней прослеживается радикализация Маска от знаменитого и успешного бизнесмена до политического оратора, который неоднократно привлекал внимание вводящими в заблуждение и ложными заявлениями перед выборами в США. Репортаж также основан на многочисленных заявлениях самого Маска или его бывших сотрудников и анализирует, в какой степени их можно рассматривать как нападки на либеральную демократию", - говорится в материале издания.
"Spiegel стоит на своём освещении темы", - добавляет журнал.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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В миреТехнологииСШАПиттсбургИлон МаскДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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