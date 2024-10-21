Spiegel назвал обвинения Маска против журнала абсурдными
Spiegel назвал абсурдными намеки Маска, что журнал призывает к покушению на него
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Немецкий журнал Spiegel назвал абсурдными намеки Илона Маска на то, что в одной из своих статей издание призвало к покушению на миллиардера, поддерживающего кандидата в президенты США Дональда Трампа.
На прошлой неделе, выступая на мероприятии в поддержку Трампа в Питтсбурге, Маск обратил внимание на статью Spiegel, в которой он был назвал "врагом номер 2". Миллиардер задался вопросом, врагом чего именно он является. По его мнению, он не враг демократии, а напротив всячески стремится её защищать. "Определённо, я усиливаю свою охрану", - добавил Маск.
"Илон Маск указывает на то, что недавний материал Spiegel поощряет покушение на него", - пишет издание в статье с заголовком "Илон Маск выдвигает абсурдные обвинения после репортажа Spiegel".
При этом издание подчеркнуло, что не отказывается от своих слов в упомянутом Маском материале.
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"В статье Spiegel подчеркивается огромная концентрация власти в руках Илона Маска как владельца нескольких компаний, а также его поддержка Дональда Трампа. В ней прослеживается радикализация Маска от знаменитого и успешного бизнесмена до политического оратора, который неоднократно привлекал внимание вводящими в заблуждение и ложными заявлениями перед выборами в США. Репортаж также основан на многочисленных заявлениях самого Маска или его бывших сотрудников и анализирует, в какой степени их можно рассматривать как нападки на либеральную демократию", - говорится в материале издания.
"Spiegel стоит на своём освещении темы", - добавляет журнал.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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