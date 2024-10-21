https://ria.ru/20241021/mask-1979152654.html

Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему

Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему - РИА Новости, 21.10.2024

Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему

Американский миллиардер Илон Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему из-за денег, которые он пообещал платить зарегистрированным избирателям в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:54

2024-10-21T16:54

2024-10-21T16:54

в мире

технологии

пенсильвания

россия

илон маск

марк цукерберг

джош шапиро

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему из-за денег, которые он пообещал платить зарегистрированным избирателям в колеблющихся штатах. Один из пользователей соцсети Х обратил внимание, что когда глава корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг перечислил 400 миллионов долларов на проведение американских выборов в 2020 году, его действия не вызвали бурной реакции в СМИ, как в случае с Маском. "Двойные стандарты!" - написал миллиардер на своей странице в Х. Ранее Маск в ходе выступления в Пенсильвании заявил, что вплоть до 5 ноября будет платить до 1 миллиона долларов в день случайно выбранному жителю штата, подписавшему его петицию, которая нацелена на поддержку свободы слова и защиты права на ношение оружия. Как указывала газета Wall Street Journal, он уже вручил первый чек на миллион одному из участников митинга, открыв таким образом "неизведанную территорию в американской политике". После заявления миллиардера губернатор Пенсильвании Джош Шапиро призвал правоохранительные органы обратить внимание на действия предпринимателя. Телеканал CNN сообщал, что Маск может столкнуться с юридическими сложностями, поскольку его инициативу могут расценить как попытку вмешательства в выборы и подкуп.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html

пенсильвания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, пенсильвания, россия, илон маск, марк цукерберг, джош шапиро, выборы президента сша — 2024