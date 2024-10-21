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Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему - РИА Новости, 21.10.2024
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16:54 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/mask-1979152654.html
Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему
Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему - РИА Новости, 21.10.2024
Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему
Американский миллиардер Илон Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему из-за денег, которые он пообещал платить зарегистрированным избирателям в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:54
2024-10-21T16:54
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему из-за денег, которые он пообещал платить зарегистрированным избирателям в колеблющихся штатах. Один из пользователей соцсети Х обратил внимание, что когда глава корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг перечислил 400 миллионов долларов на проведение американских выборов в 2020 году, его действия не вызвали бурной реакции в СМИ, как в случае с Маском. "Двойные стандарты!" - написал миллиардер на своей странице в Х. Ранее Маск в ходе выступления в Пенсильвании заявил, что вплоть до 5 ноября будет платить до 1 миллиона долларов в день случайно выбранному жителю штата, подписавшему его петицию, которая нацелена на поддержку свободы слова и защиты права на ношение оружия. Как указывала газета Wall Street Journal, он уже вручил первый чек на миллион одному из участников митинга, открыв таким образом "неизведанную территорию в американской политике". После заявления миллиардера губернатор Пенсильвании Джош Шапиро призвал правоохранительные органы обратить внимание на действия предпринимателя. Телеканал CNN сообщал, что Маск может столкнуться с юридическими сложностями, поскольку его инициативу могут расценить как попытку вмешательства в выборы и подкуп.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, технологии, пенсильвания, россия, илон маск, марк цукерберг, джош шапиро, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, Пенсильвания, Россия, Илон Маск, Марк Цукерберг, Джош Шапиро, Выборы президента США — 2024
Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему

Илон Маск заявил о двойных стандартах из-за обещаний платить избирателям

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему из-за денег, которые он пообещал платить зарегистрированным избирателям в колеблющихся штатах.
Один из пользователей соцсети Х обратил внимание, что когда глава корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг перечислил 400 миллионов долларов на проведение американских выборов в 2020 году, его действия не вызвали бурной реакции в СМИ, как в случае с Маском.
"Двойные стандарты!" - написал миллиардер на своей странице в Х.
Ранее Маск в ходе выступления в Пенсильвании заявил, что вплоть до 5 ноября будет платить до 1 миллиона долларов в день случайно выбранному жителю штата, подписавшему его петицию, которая нацелена на поддержку свободы слова и защиты права на ношение оружия. Как указывала газета Wall Street Journal, он уже вручил первый чек на миллион одному из участников митинга, открыв таким образом "неизведанную территорию в американской политике".
После заявления миллиардера губернатор Пенсильвании Джош Шапиро призвал правоохранительные органы обратить внимание на действия предпринимателя. Телеканал CNN сообщал, что Маск может столкнуться с юридическими сложностями, поскольку его инициативу могут расценить как попытку вмешательства в выборы и подкуп.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Маск предупредил, что станет с США в случае проигрыша Трампа
6 октября, 10:11
 
В миреТехнологииПенсильванияРоссияИлон МаскМарк ЦукербергДжош ШапироВыборы президента США — 2024
 
 
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