https://ria.ru/20241021/marshrutka-1979132635.html

В Волгограде маршрутка врезалась в столб

В Волгограде маршрутка врезалась в столб - РИА Новости, 21.10.2024

В Волгограде маршрутка врезалась в столб

Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб, он и еще трое пассажиров госпитализированы, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:21

2024-10-21T15:21

2024-10-21T15:25

происшествия

волгоградская область

дзержинский район

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб, он и еще трое пассажиров госпитализированы, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. По информации ведомства, ДТП произошло в 13.15 в Дзержинском районе Волгограда. "Водитель, управляя маршрутным микроавтобусом "Луидор", двигаясь по улице Космонавтов, напротив дома № 61 не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель и трое пассажиров доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20241020/domodedovo-1978953219.html

волгоградская область

дзержинский район

волгоград

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Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, дзержинский район, волгоград