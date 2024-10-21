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В Волгограде маршрутка врезалась в столб - РИА Новости, 21.10.2024
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15:21 21.10.2024 (обновлено: 15:25 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/marshrutka-1979132635.html
В Волгограде маршрутка врезалась в столб
В Волгограде маршрутка врезалась в столб - РИА Новости, 21.10.2024
В Волгограде маршрутка врезалась в столб
Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб, он и еще трое пассажиров госпитализированы, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:21
2024-10-21T15:25
происшествия
волгоградская область
дзержинский район
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб, он и еще трое пассажиров госпитализированы, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. По информации ведомства, ДТП произошло в 13.15 в Дзержинском районе Волгограда. "Водитель, управляя маршрутным микроавтобусом "Луидор", двигаясь по улице Космонавтов, напротив дома № 61 не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель и трое пассажиров доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20241020/domodedovo-1978953219.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, дзержинский район, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Дзержинский район, Волгоград
В Волгограде маршрутка врезалась в столб

В Волгограде водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте ДТП в Дзержинском районе Волгограда
На месте ДТП в Дзержинском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб, он и еще трое пассажиров госпитализированы, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, ДТП произошло в 13.15 в Дзержинском районе Волгограда.
"Водитель, управляя маршрутным микроавтобусом "Луидор", двигаясь по улице Космонавтов, напротив дома № 61 не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель и трое пассажиров доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
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ПроисшествияВолгоградская областьДзержинский районВолгоград
 
 
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