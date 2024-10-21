https://ria.ru/20241021/manturova-1978716977.html

Наталья Мантурова: красота сегодня – это уникальность

Наталья Мантурова: красота сегодня – это уникальность - РИА Новости, 21.10.2024

Наталья Мантурова: красота сегодня – это уникальность

Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:00

2024-10-21T11:00

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интервью

россия

наталья мантурова

ирина алферова

наталья фатеева

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Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова в интервью РИА Новости рассказала о новых технологиях в пластической хирургии, работе в условиях санкций и помощи участникам спецоперации, а также о том, как правильно выбрать пластического хирурга, и когда нужно обращаться к специалистам для коррекции внешности. Беседовала Людмила Белоножко.– Наталья Евгеньевна, что такое красота сегодня? Как изменились стандарты внешности за последние 100-50 лет? Кого из известных женщин можно назвать образцом?– Красота сегодня – это гармония внешности, индивидуальность и естественность. Современные стандарты больше ориентированы на здоровье, естественность и соответствие внутреннему состоянию человека. За последние 100-50 лет внешние каноны красоты значительно изменились: от пышных форм начала XX века до худощавых фигур в 60-х и спортивной эстетики последних десятилетий. Сегодня акцент смещается в сторону уникальности, акцептации себя. Образцами могут быть такие женщины, как Ирина Алферова, Наталья Фатеева, Алсу, Вера Красова.Понимаете, нет человека с плохой внешностью. Есть люди, которые не хотят увидеть свою красоту, которые не хотят восхищаться собой. Здесь могут быть разные причины, в том числе стремление быть похожим на какие-то медийные лица, на эталоны. В таких ситуациях можно только посоветовать быть увереннее в себе и ориентироваться на свой собственный жизненный путь.– Как женщине понять, что ей нужна пластическая операция? В каком возрасте, как правило, делают первую пластику?– Раньше считалось, что первую пластическую операцию, которая будет результативна для женщин и для мужчин, нужно делать в 45-47 лет. На сегодняшний день эта планка, конечно, сместилась, что связано с развитием аппаратной косметологии, регулярным уходом, с посещением косметолога. Женщины при правильном уходе остаются привлекательными до 60 лет, поэтому и корректировать какие-то возрастные изменения приходят намного позже.Необходимость пластической операции возникает, когда внешние особенности вызывают внутренний дискомфорт, который не удается решить другими способами, например, через косметологические процедуры. Коррекция ведь может проводиться и в молодом возрасте по эстетическим или медицинским показаниям, например, ринопластика, коррекция асимметрии, врожденной патологии или особенностей строения.– Какие обследования обязательно нужно проходить перед пластической операцией?– Перед пластической операцией необходимо пройти стандартное предоперационное обследование, включающее анализы крови, ЭКГ, рентгенологическое исследование легких, УЗИ вен нижних конечностей, а также консультацию терапевта и, при необходимости, других специалистов, таких как кардиолог, эндокринолог, онколог и другие. Эти обследования помогают исключить риски, связанные с операцией и наркозом.– Есть ли люди, которым запрещено делать пластические операции? Что является противопоказанием?– Не стоит забывать, что пластическая хирургия – это не только эстетические операции, но и реконструктивные вмешательства, например, после онкологических операций, травм, ожогов. Соответственно, противопоказания для разных операций могут значимо отличаться. Таким образом, в каждом индивидуальном случае противопоказания и показания для операции определяются врачом-пластическим хирургом.– Увеличивается ли количество мужчин, которые хотят как-то исправить свою внешность?– Общемировой тенденцией в целом является увеличение числа мужчин, обращающихся за пластическими операциями, и наша страна не является исключением. Современные мужчины стали более открыты к улучшению своей внешности. Как правило, мужчины обращаются к пластическим хирургам для коррекции носа, верхних или нижних век, ушных раковин.– Как выбрать хорошего пластического хирурга? На что пациенту следует обращать внимание?– Важно обращать внимание на квалификацию хирурга, наличие сертификатов, опыт работы. Также стоит ознакомиться с его портфолио, посмотреть фотографии до и после операций. Принципиально знать, в каком медицинском учреждении он работает, ведь именно с клиникой пластической хирургии пациент устанавливает юридические отношения. Личное впечатление от первой консультации также играет важную роль: хирург должен внимательно выслушать запросы и детально объяснить все этапы операции.– К сожалению, в последнее время много сообщений о раненых – мирных, военных, это, как правило, осколочные ранения. Работают ли пластические хирурги с такими пациентами? Есть ли возможность оказывать им помощь бесплатно?– Да, наши специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки тела и лица. Например, мы активно оперируем на базе военного госпиталя Бурденко и других клиник. Существующие государственные программы позволяют пациентам получать данную помощь бесплатно.Наш институт, в том числе оказывает бесплатно реабилитационные, завершающие косметические процедуры ребятам, также отделение стоматологии работает с нашими военными, которым нужен такой вид помощи. Нам очень важно не остаться в стороне в такой ситуации, поэтому мы помогаем, используем все возможности, применяем самые современные методики, которые есть в арсенале пластических хирургов.– Разрабатываются ли какие-то инновационные методики восстановления внешности? Каких прорывов в пластической хирургии можно ожидать в ближайшее время?– В пластической хирургии активно развиваются методы ускорения регенерации тканей с использованием стволовых клеток, 3D-принтинг для создания индивидуальных имплантатов, а также роботизированные технологии для высокоточной коррекции внешности. В ближайшие годы мы можем ожидать еще более интегрированных решений для восстановления эстетических и функциональных дефектов.– Нет ли проблем с медицинским оборудованием в пластической хирургии из-за санкций?– На сегодняшний день рынок оборудования и расходных материалов в определенной степени изменился, но при этом пластическая хирургия в России обеспечена всем самым современным и высокотехнологичным оборудованием. Врачи продолжают работать с современными материалами и техниками, обеспечивая высокий уровень оказания услуг, не уступающий мировым стандартам.– А как складывается ситуация с имплантами для коррекции груди? Можно ли ожидать появления российской продукции в ближайшее время?– Пока импланты в основном зарубежные, но российские находятся на стадии разработки. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем порадоваться за наших производителей.– С какими запросами чаще всего приходят к пластическому хирургу?– Если мы говорим про эстетическую медицину, то женщины наиболее часто обращаются с запросами на пластику груди, пластику носа и пластику лица. Мужчины же наиболее часто приходят с запросом на пластику носа, липосакцию, пластику лица.– Сколько времени занимает в среднем изменение внешности от момента обращения пациентки до итогового результата?– Процесс реабилитации зависит от типа операции, при некоторых из них он составляет всего несколько недель. При других же требуется длительная реабилитация сроком несколько месяцев. Тем не менее стоит учитывать, что окончательный результат после операции мы оцениваем через год.– На сколько лет женщина может помолодеть благодаря пластической хирургии? Можно ли делать повторные одинаковые операции, например, блефаропластику?– В среднем, лет на пять-семь можно помолодеть, а при комплексном подходе даже лет на 20.Возможность выполнять повторные операции существует, однако каждый раз необходимость в этом определяется индивидуально на консультации с врачом. Промежуток времени между повторными операциями определяется показаниями. В случае корректирующих операций это могут быть небольшие промежутки времени при повторных плановых вмешательствах между операциями могут пройти годы.– Наталья Евгеньевна, дайте несколько советов, как сохранить свою красоту?– Регулярный уход за кожей, правильное питание, физическая активность и здоровый сон — основные составляющие сохранения красоты. Также важно избегать вредных привычек, защищать кожу от солнца и обращаться к специалистам для профилактики возрастных изменений.

https://ria.ru/20241018/plastika-1978636810.html

https://ria.ru/20240918/kosmetika-1973508382.html

https://ria.ru/20241008/finiki-1855505374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, наталья мантурова, ирина алферова, наталья фатеева